Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС.

Произошло это в матче чемпионата, в котором Остин украинца дома уступил Сент-Луису со счетом 1:3.

Единственным голом в составе хозяев отличился Александр Сваток.

Он стал 8-м украинским футболистом, забившим гол в МЛС.

Голы украинцев в МЛС