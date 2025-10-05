Major League Soccer05 октября 2025, 09:22 | Обновлено 05 октября 2025, 09:23
177
0
Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС
Кто были предыдущие семь?
05 октября 2025, 09:22 | Обновлено 05 октября 2025, 09:23
177
0
Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС.
Произошло это в матче чемпионата, в котором Остин украинца дома уступил Сент-Луису со счетом 1:3.
Единственным голом в составе хозяев отличился Александр Сваток.
Он стал 8-м украинским футболистом, забившим гол в МЛС.
Голы украинцев в МЛС
- 43 – Дмитрий Коваленко (27 – Чикаго Файр, 11 – ДС Юнайтед, 2 – Нью-Йорк Ред Буллз, 2 – Реал Солт-Лейк, 1 – Лос-Анджелес Гелекси)
- 7 – Алексей Король (Даллас)
- 3 – Сергей Данов (Чикаго Файр)
- 2 – Сергей Кривцов (Интер Майами)
- 1 – Евгений Чеберко (Коламбус Крю)
- 1 – Артем Смоляков (Лос-Анджелес)
- 1 – Геннадий Синчук (Монреаль)
- 1 – Александр Сваток (Остин)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2025, 08:28 11
Давид Беттони рассматривает вариант с работой в Киеве
Футбол | 04 октября 2025, 12:51 190
Диего Арройо не поедет в москву
Футбол | 05.10.2025, 08:41
Футбол | 04.10.2025, 19:19
Футбол | 05.10.2025, 10:27
Комментарии 0
Популярные новости
03.10.2025, 14:44 2
04.10.2025, 05:39 6
04.10.2025, 00:55 37
04.10.2025, 06:27 5
04.10.2025, 00:58 1
03.10.2025, 19:42 7
04.10.2025, 07:39 9
Бокс