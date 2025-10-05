Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС

Кто были предыдущие семь?

05 октября 2025, 09:22 | Обновлено 05 октября 2025, 09:23
177
0
Александр Сваток стал 8-м украинцем, забившим гол в МЛС.

Произошло это в матче чемпионата, в котором Остин украинца дома уступил Сент-Луису со счетом 1:3.

Единственным голом в составе хозяев отличился Александр Сваток.

Он стал 8-м украинским футболистом, забившим гол в МЛС.

Голы украинцев в МЛС

  • 43 – Дмитрий Коваленко (27 – Чикаго Файр, 11 – ДС Юнайтед, 2 – Нью-Йорк Ред Буллз, 2 – Реал Солт-Лейк, 1 – Лос-Анджелес Гелекси)
  • 7 – Алексей Король (Даллас)
  • 3 – Сергей Данов (Чикаго Файр)
  • 2 – Сергей Кривцов (Интер Майами)
  • 1 – Евгений Чеберко (Коламбус Крю)
  • 1 – Артем Смоляков (Лос-Анджелес)
  • 1 – Геннадий Синчук (Монреаль)
  • 1 – Александр Сваток (Остин)
Сергей Турчак
