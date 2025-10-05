Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 октября в 16:00 поединок 6-го тура итальянской Серии А
В воскресенье, 5 октября, римская Рома сыграет, в составе которой выступает Артем Довбик сыграет выездной матч шестого тура итальянской Серии А против Фиорентины.
В нынешнем сезоне Рома занимает третье место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после пяти сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч Фиорентина – Рома запланирован на воскресенье, пятое октября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
