В воскресенье, 5 октября, римская Рома сыграет, в составе которой выступает Артем Довбик сыграет выездной матч шестого тура итальянской Серии А против Фиорентины.

В нынешнем сезоне Рома занимает третье место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после пяти сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.

Матч Фиорентина – Рома запланирован на воскресенье, пятое октября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

