Чемпионат Италии
Фиорентина
05.10.2025 16:00 - : -
Рома
Испания
05 октября 2025, 09:01 | Обновлено 05 октября 2025, 09:03
11
0

Смотрите 5 октября в 16:00 поединок 6-го тура итальянской Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 5 октября, римская Рома сыграет, в составе которой выступает Артем Довбик сыграет выездной матч шестого тура итальянской Серии А против Фиорентины.

В нынешнем сезоне Рома занимает третье место турнирной таблицы Сери А, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после пяти сыгранных матчей. Фиорентина находится на 17 строчке с 3 баллами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Фиорентина – Рома запланирован на воскресенье, пятое октября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Фиорентина – Рома
По теме:
Ювентус – Милан. Текстовая трансляция матча
Лаутаро Мартинес теперь 7-й среди аргентинских бомбардиров Серии А
ВИДЕО. Столкновение лбами. Аталанта и Комо не нашли сильнейшего
смотреть онлайн Рома Рим Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
