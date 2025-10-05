ВИДЕО. Роскошный день рождения дочери Неймара, который шокировал мир

Бразильская суперзвезда Неймар и его возлюбленная Бруна Бьянкарди вновь поразили подписчиков – пара показала, как отпраздновала второй день рождения своей дочери Мави.

Как и в прошлом году, праздник получился по-настоящему помпезным: для маленькой именинницы организовали огромную тематическую площадку, украшенную ярким декором и цветами.

На торжестве были аниматоры, игровые зоны, фотолокации и множество угощений – от десертов до фруктовых столов. Главным акцентом стал огромный праздничный торт, выполненный в стиле детской сказки.

Мави, которой исполнился год, выглядела счастливой в нарядном платье, а родители не скрывали эмоций.

Футбольные фаны в комментариях выразили шок увиденным, и, наверняка, захотели и себе такой день рождения.