ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение

Девушка нападающего «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната, Милана Кухилава, активно поддерживает своего парня на матчах Ла Лиги.

Милана побывала на матче 8-го тура, в котором «Жирона» принимала «Валенсию»: один из голов на счету украинца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица успела заснять празднование этого взятия ворот и очень гордится своим возлюбленным.

На неделе парочка провела совместный выходной день в Барселоне.