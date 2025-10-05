Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение
Другие новости
05 октября 2025, 01:35 |
381
1

ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение

Милана Кухилава гордится своим парнем

05 октября 2025, 01:35 |
381
1 Comments
ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение
Instagram. Владислав Ванат и Милана Кухилава

Девушка нападающего «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната, Милана Кухилава, активно поддерживает своего парня на матчах Ла Лиги.

Милана побывала на матче 8-го тура, в котором «Жирона» принимала «Валенсию»: один из голов на счету украинца.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица успела заснять празднование этого взятия ворот и очень гордится своим возлюбленным.

На неделе парочка провела совместный выходной день в Барселоне.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ впечатлила своей красотой. 10/10
ФОТО. Винисиус обратился к фанам Реала прямо с поля. Вот что сказал
Реал – Вильярреал – 3:1. Дубль Винисиуса, гол Мбаппе. Видео голов, обзор
видео видео-реклама Владислав Ванат Жирона Милана Кухилава Ла Лига чемпионат Испании по футболу девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Футбол | 05 октября 2025, 00:59 0
Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь
Челси и Арсенал хотели купить вратаря из Украины. Он выбрал другой путь

Владислав Крапивцов мог оказаться в АПЛ

Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Футбол | 04 октября 2025, 21:36 16
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»
Руслан РОТАНЬ: «У нас дальше матч с Шахтером. Судьи это понимают»

Наставник оценил победу над Полтавой

Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Майк ТАЙСОН: «Я бы побоялся драться с ним. Этот парень сейчас невероятен»
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Футбол | 04.10.2025, 06:27
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Динамо попрощалось с экс-игроком сборной. Он уехал и не вернулся в Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Весняна Сова
Неймовірна леді. Але потрібно більше ботоксу)
Ответить
+1
Популярные новости
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
03.10.2025, 15:14 15
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
Украинский боксер проиграл бой за титул чемпиона и перешел в другой спорт
04.10.2025, 00:58 1
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 118
Футбол
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
03.10.2025, 08:25 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем