Другие новости05 октября 2025, 01:35 |
381
1
ВИДЕО. Девушка Ваната засняла его гол с трибун. Его вдохновение
Милана Кухилава гордится своим парнем
05 октября 2025, 01:35 |
381
Девушка нападающего «Жироны» и сборной Украины Владислава Ваната, Милана Кухилава, активно поддерживает своего парня на матчах Ла Лиги.
Милана побывала на матче 8-го тура, в котором «Жирона» принимала «Валенсию»: один из голов на счету украинца.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Красавица успела заснять празднование этого взятия ворот и очень гордится своим возлюбленным.
На неделе парочка провела совместный выходной день в Барселоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2025, 00:59 0
Владислав Крапивцов мог оказаться в АПЛ
Футбол | 04 октября 2025, 21:36 16
Наставник оценил победу над Полтавой
Бокс | 04.10.2025, 05:00
Футбол | 04.10.2025, 05:39
Футбол | 04.10.2025, 06:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Неймовірна леді. Але потрібно більше ботоксу)
Популярные новости
03.10.2025, 15:14 15
03.10.2025, 02:58
03.10.2025, 19:42 7
04.10.2025, 00:55 37
04.10.2025, 00:58 1
03.10.2025, 14:44 2
03.10.2025, 18:41 118
03.10.2025, 08:25 39