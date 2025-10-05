Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 октября 2025, 00:34
ФОТО. В ПСЖ впечатлились красотой жены Забарного. Ее новый фотосет

Ангелина Забарная поделилась фотосессией с Парк де Пренс

Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, появилась на трибунах стадиона «Парк де Пренс» в роскошном темно-синем платье с высоким разрезом.

В подписи к фото она написала: «Благотворительность встречается с парижским шиком».

Публикация мгновенно собрала волну восхищенных комментариев — Илья Забарный отреагировал на снимки влюбленным эмодзи, и к нему присоединилась и Влада Зинченко.

В Париже отмечают: красоту и элегантность жены украинского футболиста невозможно не заметить.

