ФОТО. В ПСЖ впечатлились красотой жены Забарного. Ее новый фотосет
Ангелина Забарная поделилась фотосессией с Парк де Пренс
Ангелина Забарная, жена защитника ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, появилась на трибунах стадиона «Парк де Пренс» в роскошном темно-синем платье с высоким разрезом.
В подписи к фото она написала: «Благотворительность встречается с парижским шиком».
Публикация мгновенно собрала волну восхищенных комментариев — Илья Забарный отреагировал на снимки влюбленным эмодзи, и к нему присоединилась и Влада Зинченко.
В Париже отмечают: красоту и элегантность жены украинского футболиста невозможно не заметить.
