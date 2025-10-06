Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Испании выбрали Ванату новую роль после его шедевра в матче Жироны
Испания
В Испании выбрали Ванату новую роль после его шедевра в матче Жироны

Владислав отличился точным ударом в поединке против «Валенсии»

В Испании выбрали Ванату новую роль после его шедевра в матче Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В минувшую субботу каталонская «Жирона» на домашнем поле приняла «Валенсию».

Победу во встрече одержали каталонцы – 2:1. Автором первого гола в матче стал украинец Владислав Ванат, который отличился на 18-й минуте.

Известное испанское издание Mundo Deportivo оценило выступление в этом поединке украинского нападающего и окрестило его новым лидером команды.

«Настоящий лидер. Выполнил все, что нужно от форварда: забил красивый мяч, создавал моменты и самоотверженно работал в защите», – отметило издание.

Ванат забил свой второй гол за новый клуб, а «Жирона» наконец выиграла свой первый матч в сезоне.

По теме:
ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4
Красная карточка и сорванная серия. Атлетико не удержал победу над Сельтой
Жирона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Владислав Ванат Жирона - Валенсия
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
OKs100
Значит если Жирона останется в Ла Лиге, то захочет купить ещё одного украинца, раз они у неё все начинают хорошо играть. Только что-то из молодых пока особо нет никого в УПЛ, чтобы подавал большие надежды. Был Бражко, но сдулся. Ризныка разве что, если захотят заменить голкипера. 
