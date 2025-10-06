В Испании выбрали Ванату новую роль после его шедевра в матче Жироны
Владислав отличился точным ударом в поединке против «Валенсии»
В минувшую субботу каталонская «Жирона» на домашнем поле приняла «Валенсию».
Победу во встрече одержали каталонцы – 2:1. Автором первого гола в матче стал украинец Владислав Ванат, который отличился на 18-й минуте.
Известное испанское издание Mundo Deportivo оценило выступление в этом поединке украинского нападающего и окрестило его новым лидером команды.
«Настоящий лидер. Выполнил все, что нужно от форварда: забил красивый мяч, создавал моменты и самоотверженно работал в защите», – отметило издание.
Ванат забил свой второй гол за новый клуб, а «Жирона» наконец выиграла свой первый матч в сезоне.
