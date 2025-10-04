Мартин Эдегор «печальным достижением» вошел в историю АПЛ
Норвежец был заменен в первом тайме в трех матчах подряд
Игрок Арсенала Мартин Эдегор вошел в историю АПЛ.
В матче 7-го тура, в котором Арсенал принимает Вест Хэм, Мартин Эдегор был заменен уже на 30-й минуте.
Тем самым, норвежский легионер «канониров» вписал свое имя в историю АПЛ.
Эдегор был заменен в первом тайме трех матчей подряд:
- 38 минута – против Лидс Юнайтед
- 18 минута – против Ноттингем Форест
- 30 минута – против Вест Хэм Юнайтед
Причиной замен стали повреждения норвежца.
3 - Martin Ødegaard is the first player in Premier League history to be substituted before half time in three consecutive Premier League starts. Prone. pic.twitter.com/4QxqPn9zKq— OptaJoe (@OptaJoe) October 4, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Радченко попробует себя в медиафутболе
Юлия не сумела справиться с Полиной Кудерметовой на старте квалификации тысячника