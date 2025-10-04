Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мартин Эдегор «печальным достижением» вошел в историю АПЛ
Англия
Мартин Эдегор «печальным достижением» вошел в историю АПЛ

Норвежец был заменен в первом тайме в трех матчах подряд

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Игрок Арсенала Мартин Эдегор вошел в историю АПЛ.

В матче 7-го тура, в котором Арсенал принимает Вест Хэм, Мартин Эдегор был заменен уже на 30-й минуте.

Тем самым, норвежский легионер «канониров» вписал свое имя в историю АПЛ.

Эдегор был заменен в первом тайме трех матчей подряд:

  • 38 минута – против Лидс Юнайтед
  • 18 минута – против Ноттингем Форест
  • 30 минута – против Вест Хэм Юнайтед

Причиной замен стали повреждения норвежца.

чемпионат Англии по футболу Мартин Эдегор Английская Премьер-лига Арсенал - Вест Хэм Арсенал Лондон Вест Хэм статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
