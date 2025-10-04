Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Самый страшный подкат в истории футбола привел к драке команд
04 октября 2025, 16:57 | Обновлено 04 октября 2025, 17:01
ВИДЕО. Самый страшный подкат в истории футбола привел к драке команд

В Аргентине футбольный матч превратился в боксерский поединок

04 октября 2025, 16:57 | Обновлено 04 октября 2025, 17:01
ВИДЕО. Самый страшный подкат в истории футбола привел к драке команд
В Аргентине в финале региональной лиги города Лухан (провинция Буэнос-Айрес) вспыхнула массовая драка между футболистами «Унион де Эль Хагуэль» и SAT. Из-за стычки арбитр был вынужден досрочно завершить матч. Событие произошло раньше, однако видео инцидента сейчас набрало популярность в соцсетях.

Причиной конфликта стал грубый подкат игрока SAT Лукаса Торреса, который с двумя ногами врезался в соперника при счёте 4:1 в пользу «Унион де Эль Хагуэль». В ответ на фол футболисты победителей набросились на нарушителя, после чего началась массовая драка с участием обеих команд.

Этот эпизод болельщики окрестили «самым страшным подкатом в истории футбола». Видеоролик стал вирусным и собрал тысячи просмотров.

