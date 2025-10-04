Обидчица Костюк не реализовала 3 матчбола и проиграла полуфинал в Пекине

Седьмая ракетка мира Джессика Пегула из США не сумела выйти в финал хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В полуфинале американка в трех сетах проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (WTA 27) за 2 часа и 29 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/2 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Линда Носкова (Чехия) [26] – 6:3, 1:6, 6:7 (6:8)

В третьей партии Джессика не реализовала аж 7 брейк-поинтов до 11-го гейма, когда все же сумела взять подачу чешки. Однако подать на матч у Пегулы не получилось – Носкова отыграла три матчбола (с 15:40 и 40:A), сделала брейк и выиграла тай-брейк.

Пегула и Носкова провели третье очное противостояние. Линда во второй раз одолела американку.

Джессика в 1/8 финала Пекина выбила украинку Марту Костюк. На счету Носковой на этих кортах победы над Ван Сию, Чжэн Циньвень, Анастасией Потаповой, Сонай Картал, и теперь над Пегулой. В финале Линда поборется против Аманды Анисимовой, которая в своем полуфинале выбила Коко Гауфф.

20-летняя Носкова вышла в пятый финал в карьере на уровне Тура и в первый на соревнованиях категории WTA 1000. Линда стала самой молодой теннисисткой из Чехии с 1990 года, которой удалось добраться до финала тысячника.