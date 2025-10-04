Разгром чемпионки. Определена первая финалистка супертурнира в Пекине

Американская теннисистка и четвертая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В полуфинале американка разгромила свою соотечественницу Коко Гауфф, которая занимает третье место в рейтинге WTA. Встреча завершилась всего за один час – Аманда отдала только три гейма.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/2 финала

Аманда Анисимова (США) [3] – Коко Гауфф (США) [2] – 6:1, 6:2

Это было третье очное противостояние Аманды и Коко на уровне Тура. Анисимова во второй раз одолела Гауфф.

Коко не сумела защитить прошлогодний трофей на кортах Пекина.

Аманда добыла восьмую победу в этом сезоне над представительницами первой десятки мирового рейтинга. Анисимова вышла в девятый финал в карьере и пятый в 2025 году.

В решающем поединке тысячника в Пекине Анисимова поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Линды Носковой.