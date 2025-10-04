Разгром чемпионки. Определена первая финалистка супертурнира в Пекине
Аманда Анисимва отдала всего три гейма Коко Гауфф в полуфинале тысячника в Китае
Американская теннисистка и четвертая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.
В полуфинале американка разгромила свою соотечественницу Коко Гауфф, которая занимает третье место в рейтинге WTA. Встреча завершилась всего за один час – Аманда отдала только три гейма.
WTA 1000 Пекин. Хард, 1/2 финала
Аманда Анисимова (США) [3] – Коко Гауфф (США) [2] – 6:1, 6:2
Это было третье очное противостояние Аманды и Коко на уровне Тура. Анисимова во второй раз одолела Гауфф.
Коко не сумела защитить прошлогодний трофей на кортах Пекина.
Аманда добыла восьмую победу в этом сезоне над представительницами первой десятки мирового рейтинга. Анисимова вышла в девятый финал в карьере и пятый в 2025 году.
В решающем поединке тысячника в Пекине Анисимова поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Линды Носковой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы
Александр выделил экс-игроков «бело-синих»