Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Разгром чемпионки. Определена первая финалистка супертурнира в Пекине
WTA
04 октября 2025, 11:45 | Обновлено 04 октября 2025, 11:51
175
0

Разгром чемпионки. Определена первая финалистка супертурнира в Пекине

Аманда Анисимва отдала всего три гейма Коко Гауфф в полуфинале тысячника в Китае

04 октября 2025, 11:45 | Обновлено 04 октября 2025, 11:51
175
0
Разгром чемпионки. Определена первая финалистка супертурнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова и Коко Гауфф

Американская теннисистка и четвертая ракетка мира Аманда Анисимова из США вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Пекине, Китай.

В полуфинале американка разгромила свою соотечественницу Коко Гауфф, которая занимает третье место в рейтинге WTA. Встреча завершилась всего за один час – Аманда отдала только три гейма.

WTA 1000 Пекин. Хард, 1/2 финала

Аманда Анисимова (США) [3] – Коко Гауфф (США) [2] – 6:1, 6:2

Это было третье очное противостояние Аманды и Коко на уровне Тура. Анисимова во второй раз одолела Гауфф.

Коко не сумела защитить прошлогодний трофей на кортах Пекина.

Аманда добыла восьмую победу в этом сезоне над представительницами первой десятки мирового рейтинга. Анисимова вышла в девятый финал в карьере и пятый в 2025 году.

В решающем поединке тысячника в Пекине Анисимова поборется либо против Джессики Пегулы, либо против Линды Носковой.

По теме:
Определена вторая полуфинальная пара престижного турнира WTA 1000 в Пекине
Определены еще три участницы Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая пара 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине
Аманда Анисимова Коко Гауфф WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Футбол | 04 октября 2025, 05:39 5
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Футбол | 04.10.2025, 00:55
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04.10.2025, 08:16
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Стародубцева получила первую соперницу в квалификации тысячника в Ухане
Теннис | 03.10.2025, 18:17
Стародубцева получила первую соперницу в квалификации тысячника в Ухане
Стародубцева получила первую соперницу в квалификации тысячника в Ухане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
Европейский боксер хочет отобрать у Усика корону бокса
03.10.2025, 00:21 1
Бокс
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
Владимир ШАРАН: Завтра меня должны представить в качестве главного тренера
02.10.2025, 13:43 3
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
03.10.2025, 18:41 123
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем