  4. Игрок сборной Украины U-20: «Я невероятно счастлив. Спасибо тренеру»
Сборная УКРАИНЫ
04 октября 2025, 13:22 | Обновлено 04 октября 2025, 13:25
Игрок сборной Украины U-20: «Я невероятно счастлив. Спасибо тренеру»

Виталий Катрич поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем

Getty Images/Global Images Ukraine.

Защитник юниорской сборной Украины U-20 Виталий Катрич поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Парагваем (2:1) в третьем туре группового этапа ЧМ-2025.

«Я невероятно счастлив, что я здесь и что команда победила, особенно – вышла с первого места. Все боролись, старались, и, думаю, мы это заслужили. Я впервые попал в стартовый состав, но из-за того, что все ребята одного возраста, не чувствовал себя каким-то неопытным. Спасибо тренеру за шанс. Я старался и надеюсь, что у меня еще будет возможность показать себя.

После матча в раздевалке были невероятные эмоции. Все очень рады, но мы понимаем, что это еще не конец, а только начало. Поэтому мы ждем, какой будет следующий соперник и будем готовиться к встрече с ним.

Условия у Вальпараисо отличные — хорошая гостиница, вид из окна на океан, поэтому я рад, что мы возвращаемся в этот город. Хочу, чтобы нашим следующим соперником была сборная Чили, ведь тогда на матче будет много болельщиков. В Украине из-за войны этого этого не хватает. В поединке с Парагваем ощущалась поддержка наших поклонников. Мы играли для всей Украины, наших военных. Они нас защищают там, а мы будем защищать нашу мать здесь», – сказал Виталий.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Парагвай, где «сине-желтые» одержали нервную победу.

Виталий Катрич Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Украина - Парагвай сборная Парагвая по футболу U-20
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
