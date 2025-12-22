Игрок клуба Первой лиги может перейти в европейский чемпионат

Левый защитник «Ингульца» Виталий Катрич зимой имеет высокие шансы покинуть клуб Первой лиги, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, Катрич может в следующем году поменять не только клуб, но и страну пребывания. 20-летним фулбеком, чей контракт в «Ингульце» истекает летом 2026-го, интересуется один из клубов чемпионата Чехии. В настоящее время речь не идет о конкретном предложении, Катрич фигурирует в шорт-листе.

Также ранее игрок юниорской и молодежной сборных Украины рассматривался как кандидат на позицию левого защитника в ряд клубов УПЛ – в частности «Металлист 1925».

В текущем сезоне Катрич сыграл 11 матчей за «Ингулец» во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.