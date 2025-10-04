Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 12:09 | Обновлено 04 октября 2025, 12:16
Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00

УПЛ

4 октября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области. Матч проходит в Александрии на стадионе КСК Ника.

Стали известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты:

