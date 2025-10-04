Александрия – Карпаты. Стали известны стартовые составы

4 октября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области. Матч проходит в Александрии на стадионе КСК Ника.

Стали известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты: