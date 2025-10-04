Украина. Премьер лига04 октября 2025, 12:09 | Обновлено 04 октября 2025, 12:16
145
0
Александрия – Карпаты. Стали известны стартовые составы
Матч 8-го тура УПЛ начнется в 13:00
04 октября 2025, 12:09 | Обновлено 04 октября 2025, 12:16
145
0
4 октября в 13:00 по киевскому времени начнется матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром встречи назначен Денис Шурман из Киевской области. Матч проходит в Александрии на стадионе КСК Ника.
Стали известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 57
Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны
Футбол | 04 октября 2025, 12:46 0
Поединок состоится 4 октября и начнется в 17:15 по Киеву
Футбол | 03.10.2025, 19:53
Футбол | 04.10.2025, 07:39
Футбол | 03.10.2025, 14:44
Комментарии 0
Популярные новости
03.10.2025, 02:58
03.10.2025, 08:30 6
04.10.2025, 00:55 37
03.10.2025, 08:25 36
02.10.2025, 23:57 133
03.10.2025, 19:42 7
03.10.2025, 18:41 119
03.10.2025, 05:30