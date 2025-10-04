Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона

Чуть больше года назад СМИ сообщали, что «Шахтер» очень заинтересован в тренере Фариоли – бывшем помощнике Де Дзерби, который на тот момент на высоком уровне тренировал только в «Ницце». Но талант был заметен сразу. Итальянец не захотел ехать в Украину, а вместо этого отправился в Нидерланды, где только в последнем туре с «Аяксом» проиграл титул чемпиона ПСВ. В этом сезоне новое приключение – в «Порту». Пока удачное: 7 побед из 7 в чемпионате, 2 из 2 в ЛЕ. И только 2 пропущенных гола на отрезке суммарно. Далее – борьба за первый для клуба за 4 года титул. А чуть позже – как сейчас кажется, неизбежное возвращение в топ-лиги. Но уже не в «Ниццу», а на несколько ступенек выше – туда, где есть ЛЧ. Жаль, что из-за войны «Шахтер» не смог пригласить к себе столь крутого специалиста и потерял год.

Фариоли выполняет замечательную работу, но все это – в Португалии, где уровень сопротивления все-таки немного ниже. Сегодня концентрируемся исключительно на пятерке лучших чемпионатов Европы, более того – только на наставниках коллективов, которые занимают место в первой половине таблицы: они наиболее успешны. Субъективно говорим о лучших перформансах. Внимание: оцениваем проделанную работу именно в этом сезоне, а не мастерство в целом, поэтому, например, Флик – нет (заложил фундамент еще в прошлом розыгрыше, был среди лучших тогда), Алонсо – да (строил с нуля). Хотя именно «Барселона» сейчас сильнее. Чтобы оказаться в топе, нужно развязать сложную задачу, решить проблему, вывести команду на новый уровень, прыгнуть выше головы и т.д.

15. Роберто Де Дзерби («Марсель»)

С одной стороны, недавний вице-чемпион вне топ-2. С другой: а разве здесь есть вина тренера? Звездный новичок Пайшао пропустил первые почти полтора месяца из-за травмы. Павар, Агерд и еще пара сильных футболистов пришли буквально в последние дни ТВ. Это клуб не был готов к сезону и подставил Де Дзерби. После приезда последних новичков «Марсель» выиграл 4 матча из 5, единственное поражение – от «Реала» в Мадриде (1:2). Большинство побед «Олимпика» в сезоне – разгромные. А еще команда остановила «ПСЖ» (1:0), который в прошлом сезоне аж 30 туров подряд не проигрывал, а в этом уже одолел «Барселону» в Каталонии. «Марсель» смазал старт кампании, но потом заиграл в топ-футбол. Благодаря Роберто. Поэтому Де Дзерби здесь. Но невысоко.

14. Дино Топпмеллер («Айнтрахт»)

В течение прошлого сезона потерял Мармуша, после – Экитике. До января первый был топ-1 в Б1 по ударам в контратаках, за сезон топ-1 по показателю в чемпионате – уже второй. Для команды, которая играет вертикально, это были самые важные футболисты. И вот Дино остался без них, а еще – без сильного вратаря, ведь Трапп ушел, а Сантос был травмирован в августе. Основной опорник не был доступен в первых турах, основной левый защитник пропустил предсезонную подготовку. «Айнтрахт» должен был начать сезон плохо – а вместо этого выиграл в большинстве стартовых матчей. В 6 тур Ла Лиги входит в топ-4 Бундеслиги, его атака – самая результативная в стране после чемпионской. Команда была на пороге кризиса, а продолжила побеждать. Поэтому Дино здесь.

13. Хаби Алонсо («Реал Мадрид»)

С Анчелотти «Реал» не имел игры в прошлом сезоне. Побеждал тогда, когда у Мбаппе были хорошее настроение и день – и тот создавал голевые возможности из ничего. Теперь мадридская команда – системная. Атакует не как получится, а как запланировал тренер. Более того: прессингует. К активной игре без мяча привлечен даже Мбаппе. Титулованный Анчелотти не смог уговорить француза помогать команде таким образом, а Алонсо – да. Хотя бы это заслуживает уважения. Сделал из Гюлера звезду, хотя тот был запасным. Интегрировал Каррераса и Мастантуоно. Пережил немалый отрезок вообще без Беллингема. До сих пор не выиграл только один раз. Но в дерби, да еще и со счетом 2:5 – поэтому не могу поставить выше. Главную проверку не прошел. От тренера «Реала» мы хотим большего.

12. Давиде Никола («Кремонезе»)

Признаюсь: я думал, этот коллектив легко вылетит в Серию Б. Потому что имеет, вероятно, худший состав. Я знал, что Никола умеет спасать слабых, но здесь, как казалось, получил на руки совсем плохие карты. Но только казалось. В первых 5 турах «Кремонезе» не проиграл ни разу. Побед также немного, только 2, но еще бы вам новичок лиги без сильных футболистов выигрывал в 50+% случаев! Пока команда идет в темпе, поддерживая который наберет почти 70 очков в чемпионате – уровень претендента на зону ЛЧ. Конечно, сохранить такой ход не удастся, но набрать 40 очков и выжить – вполне. Начало – великолепное, а победа над «Миланом» (2:1) – та самая вишенка на торте. Но поставить выше Николу не могу: по xPTS команда в зоне вылета. Ощутимо везет.

11. Александр Блессин («Санкт-Паули»)

Могу повторить буквально то же самое, с чего начинал предыдущий абзац. В прогнозе на сезон поместил и «Кремонезе», и «Санкт-Паули» в зону вылета. А в итоге обе команды в первой половине таблиц своих чемпионатов. Но подвиг Блессина – все-таки несколько больше. Команда не только набирает очки, но и играет в качественный футбол: владеет мячом более 50% времени, наносит больше ударов/матч, чем «Боруссия» Д, на чужой трети поля проводит больше минут, чем «Лейпциг». Явный претендент на понижение сейчас в балле от зоны еврокубков. А еще «Санкт-Паули» забил 3 гола в ворота команды из Дортмунда (3:3), которая не пропустила больше ни одного мяча в 4 других турах. Тот случай, когда тренер на своих плечах тянет слабых футболистов.

10. Оле Вернер («Лейпциг»)

Стоит просто вспомнить, в каком состоянии специалист принял «Лейпциг». Он приходил в клуб, который впервые за годы не квалифицировался в еврокубки. А потом потерял Шешко. И Симонса. И Опенда. То есть 3 из 3 лучших своих футболистов группы атаки. А нападение – это буквально все, что было у РБ последние полсезона как минимум. Вернер должен был оказаться в беде. И даже оказался: сразу проиграл «Баварии» 0:6 в Мюнхене. Тогда все посмеялись над «бычками», а Оле продолжил работать. Сейчас РБ в топ-3, сразу за «Баварией» и «Боруссией». После того поражения чемпион не только не проигрывал больше в чемпионате – а только побеждал. Причем в 3 из 4 случаев – без пропущенных. Должен был провалиться, но выстоял. Поэтому в топе, поэтому так высоко.

9. Игор Тудор («Ювентус»)

Искренне считаю нынешний «Ювентус» уникальной командой. И дело даже не в том, что играет 2:2, 4:3 и 4:4. Все из-за того, что ничего не контролирует на поле в таких матчах. «Сити» годами настаивал на контроле над территорией, «Бавария» – на контроле над оппонентом и т.д. Потому что так поступают все лучшие клубы мира. Кроме одного, и сейчас это туринский. «Ювентус» в больших матчах выживает. Его бьют, а он дает сдачи. Его атакуют, а он отбивается. Когда видит шанс, наносит ответный удар. Это даже не стиль, а какая-то очень странная философия. И она работает: до сих пор «Ювентус» в сезоне непобедим. Хотя уже сыграл со многими серьезными оппонентами. Тудор создал нечто исключительное, действенное, абсолютно рабочее... Неидеальное, но я и не в топ-5 его поместил.

8. Нико Ковач («Боруссия» Д)

Пришел во второй половине прошлого сезона спасать середняка Бундеслиги от позора. Спас так, что тот обыграл «Барселону» (3:1) и финишировал в топ-4. Это уже топ-перформанс. Но начался новый сезон – и стало еще лучше. Дортмунд ошибся в первом туре (3:3), но затем победил во всех матчах Бундеслиги. И бог с ним с фактом побед: он в каждом поединке сыграл на ноль! За 34 тура прошлого сезона «Боруссия» сохранила ворота на замке 7 раз, а здесь – 4 таких случая за 5 поединков. Он вылечил главную болезнь команды, которая всегда умела атаковать и годами проигрывала из-за своей слабой защиты. Теперь оборона «Боруссии» – одна из лучших в Германии. Поэтому вообще не проигрывает в сезоне. Это не случайность, это тренер.

7. Андони Ираола («Борнмут»)

Выше уже были Топмеллер и Вернер, которые потеряли лучших футболистов и продолжили побеждать. Так вот, похожий случай – но большего масштаба и «смерть» старой линии защиты, а не нападения. И вообще-то это более критично: именно для защитников важнее сыгранность, именно их ошибки и неслаженная работа обходятся команде дороже. Летом «Борнмут» заработал на Керкезе, Хейсене и Забарном. А еще отдал обратно арендованного вратаря Кепу. То есть 4 из 5 ближайших к собственным воротам футболистов ушли. Как вообще побеждать в таких условиях? Ираола нашел ответы. В первых 7 турах «Борнмут» проиграл только чемпиону страны, а в 6 последних матчах лиги пропустил суммарно лишь 4 гола. Защита потеряла лучших и стала сильнее – вау. Браво, Ираола!

6. Эдер Сарабия («Эльче»)

Последний тренер команды с составом под уверенный вылет в низший дивизион, в нашей подборке. Почему же именно он так высоко? Потому что именно его коллектив играет в лучший футбол. Только «Реал» и «Барселона» выполняют больше коротких передач за матч в Ла Лиге, чем «Эльче». По проценту владения и точности пасов также только гранды лучше него. Команда реже всех бьет из-за пределов штрафной. Казалось бы, очередной тренер-безумец, который копирует Гвардиолу без игроков уровня легендарных команд испанца. Сколько мы таких видели! Вот тот же Фарке, например, так с «Норвичем» дважды в АПЛ проваливался. Но Сарабия не проваливается: ни одного поражения нет у «Эльче» в 7 первых турах чемпионата. Во всех забил. Сейчас находится в зоне ЛЧ. Не безумец.

5. Микель Артета («Арсенал»)

Далее – только тренеры команд, претендующих на позиции в ЛЧ как минимум. Вот, например, Артета руководит коллективом, который хочет выиграть титул. Более того: фанаты уже требуют этого. «Арсенал» годами выступает хорошо, но не получает награды в виде трофеев. Что сделал Микель, чтобы это изменить? Построил лучшую защиту в Европе. Возможно, самую надежную за последние 5-6 лет. «Арсенал» в АПЛ пропустил только 3 гола за 6 матчей, в каждом – максимум 1, все – от клубов-участников ЛЧ, с игры – только 1, от Холанда. «Канониры» не провели ни одного плохого поединка. Дышат «Ливерпулю» в спину в АПЛ, в ЛЧ пока только побеждают. И это в сезон, когда уже травмировались Салиба, Сака и Эдегор. Артета не зря ест свой хлеб.

4. Марселино («Вильярреал»)

Летом потерял Баэну. Чтобы вы понимали, насколько важен был испанец: в прошлом сезоне он выполнил 95 пасов под удары партнеров, а второй и третий лучший по этому показателю в команде – 83 в сумме. 28 раз выводил на ударные позиции дальними пасами, все остальные партнеры вместе взятые – 35. Кстати, еще и по ударам и голам вошел в топ-3. Местный Месси. Ушел, а никто не заметил: сейчас «Вильярреал» в топ-3 Ла Лиги, выше только «Реал» и «Барселона». Забил во всех матчах, кроме пары. Переиграл «Атлетик», не уступил «Ювентусу». И это я еще не упомянул, что лучший бомбардир пропустил весь старт сезона, а второй лучший уехал летом. Марселино имел и имеет причины проигрывать чуть ли не каждую неделю — но выигрывает. Потому что адаптировался даже к таким обстоятельствам.

3. Массимилиано Аллегри («Милан»)

Подобрал команду, которая в прошлом сезоне даже в еврокубки не смогла квалифицироваться. Которая проиграла финал КИ «Болонье». Которая сменила в течение сезона двух тренеров с именами, но так и не заиграла в качественный футбол. Которая начинала игровой год без Леау, своего лучшего футболиста, вообще. Результат – первое место в таблице после 5 стартовых туров. Никто не был успешнее. Во всех матчах «Милан» выглядел монолитно и уверенно. Если бы не поражение в игре с «Кремонезе», имел бы 100-процентный показатель набранных очков. Есть одни из лучших оборонительных показателей в Европе. Есть победа над действующим чемпионом Италии. Есть интегрированные новички и собственный стиль. А разве Макс мог сделать еще лучше? Образцовая тренерская работа.

2. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»)

За то, что обыграл непобедимое в УПЛ «Динамо». Шучу. В прошлом сезоне его «Пэлас» выиграл Кубок Англии, но в АПЛ, на большей выборке, финишировал только на 12 месте. Не играл в топ-футбол. В финале КА победил в первую очередь за счет лучшей реализации. Летом потерял Эзе. Матета забыл, как забивать. Сарр пропустил несколько матчей из-за травм. В лучшей лиге мира это должно было означать серию поражений и провальный старт. Вместо этого «орлы» – единственные до сих пор непобедимые в АПЛ. В 3 очках отставания от лидера. На серии из 19 поединков во всех турнирах без поражений. С победой над чемпионом в кармане. Ну и самое шокирующее: они еще и в топ-футбол играют. По xPTS они в топ-3 с минимальным отставанием от лидера. Оливер топ-команду создал.

1. Паулу Фонсека («Лион»)

Украинский след в нашем топе. Прошлый сезон был одним из худших в карьере Фонсеки: сначала он был уволен из «Милана» из-за капризных звезд, а затем получил 9-месячную дисквалификацию за нападение на судью во Франции. Казалось бы, хуже некуда. Но есть: летом «Лион» понизили до Л2 и вернули обратно. Все из-за долгов. Поэтому клуб продал Шерки и Микаутадзе, попрощался с Ляказеттом. Должен был окончательно упасть в турнирной таблице и стать середняком... Но не стал. Сейчас «Лион» вместе с «ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1. А еще имеет только 3 пропущенных в 6 матчах, все – в меньшинстве против «Ренна». В 5 других поединках «Лион» не позволил забить в свои ворота ни одного гола. Он, возможно, ненадолго, но в гонке за титул. Несмотря на все проблемы.

Фонсека всегда был про атаку, а теперь имеет лучшую оборону во Франции. Адаптировался к обстоятельствам, стал себе на горло. Все ради команды, которая оказалась в затруднительном положении. Теперь все хорошо. Даже прекрасно. Благодаря Паулу, который не просто не сбежал с тонущего корабля, а модернизировал его настолько, что теперь его боятся и, если бы можно было, обходили бы стороной даже пираты. И это при том, что на время баталий на воде его запирают в каюте.

