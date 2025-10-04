Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона
Англия
04 октября 2025, 10:10 | Обновлено 04 октября 2025, 10:18
1063
14

Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона

Отмечаем наиболее мощные перформансы наставников топ-лиг

04 октября 2025, 10:10 | Обновлено 04 октября 2025, 10:18
1063
14 Comments
Без Флика, но с Алонсо. Топ-15 лучших тренеров текущего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Чуть больше года назад СМИ сообщали, что «Шахтер» очень заинтересован в тренере Фариоли – бывшем помощнике Де Дзерби, который на тот момент на высоком уровне тренировал только в «Ницце». Но талант был заметен сразу. Итальянец не захотел ехать в Украину, а вместо этого отправился в Нидерланды, где только в последнем туре с «Аяксом» проиграл титул чемпиона ПСВ. В этом сезоне новое приключение – в «Порту». Пока удачное: 7 побед из 7 в чемпионате, 2 из 2 в ЛЕ. И только 2 пропущенных гола на отрезке суммарно. Далее – борьба за первый для клуба за 4 года титул. А чуть позже – как сейчас кажется, неизбежное возвращение в топ-лиги. Но уже не в «Ниццу», а на несколько ступенек выше – туда, где есть ЛЧ. Жаль, что из-за войны «Шахтер» не смог пригласить к себе столь крутого специалиста и потерял год.

Фариоли выполняет замечательную работу, но все это – в Португалии, где уровень сопротивления все-таки немного ниже. Сегодня концентрируемся исключительно на пятерке лучших чемпионатов Европы, более того – только на наставниках коллективов, которые занимают место в первой половине таблицы: они наиболее успешны. Субъективно говорим о лучших перформансах. Внимание: оцениваем проделанную работу именно в этом сезоне, а не мастерство в целом, поэтому, например, Флик – нет (заложил фундамент еще в прошлом розыгрыше, был среди лучших тогда), Алонсо – да (строил с нуля). Хотя именно «Барселона» сейчас сильнее. Чтобы оказаться в топе, нужно развязать сложную задачу, решить проблему, вывести команду на новый уровень, прыгнуть выше головы и т.д.

15. Роберто Де Дзерби («Марсель»)

Getty Images/Global Images Ukraine

С одной стороны, недавний вице-чемпион вне топ-2. С другой: а разве здесь есть вина тренера? Звездный новичок Пайшао пропустил первые почти полтора месяца из-за травмы. Павар, Агерд и еще пара сильных футболистов пришли буквально в последние дни ТВ. Это клуб не был готов к сезону и подставил Де Дзерби. После приезда последних новичков «Марсель» выиграл 4 матча из 5, единственное поражение – от «Реала» в Мадриде (1:2). Большинство побед «Олимпика» в сезоне – разгромные. А еще команда остановила «ПСЖ» (1:0), который в прошлом сезоне аж 30 туров подряд не проигрывал, а в этом уже одолел «Барселону» в Каталонии. «Марсель» смазал старт кампании, но потом заиграл в топ-футбол. Благодаря Роберто. Поэтому Де Дзерби здесь. Но невысоко.

14. Дино Топпмеллер («Айнтрахт»)

В течение прошлого сезона потерял Мармуша, после – Экитике. До января первый был топ-1 в Б1 по ударам в контратаках, за сезон топ-1 по показателю в чемпионате – уже второй. Для команды, которая играет вертикально, это были самые важные футболисты. И вот Дино остался без них, а еще – без сильного вратаря, ведь Трапп ушел, а Сантос был травмирован в августе. Основной опорник не был доступен в первых турах, основной левый защитник пропустил предсезонную подготовку. «Айнтрахт» должен был начать сезон плохо – а вместо этого выиграл в большинстве стартовых матчей. В 6 тур Ла Лиги входит в топ-4 Бундеслиги, его атака – самая результативная в стране после чемпионской. Команда была на пороге кризиса, а продолжила побеждать. Поэтому Дино здесь.

13. Хаби Алонсо («Реал Мадрид»)

Getty Images/Global Images Ukraine

С Анчелотти «Реал» не имел игры в прошлом сезоне. Побеждал тогда, когда у Мбаппе были хорошее настроение и день – и тот создавал голевые возможности из ничего. Теперь мадридская команда – системная. Атакует не как получится, а как запланировал тренер. Более того: прессингует. К активной игре без мяча привлечен даже Мбаппе. Титулованный Анчелотти не смог уговорить француза помогать команде таким образом, а Алонсо – да. Хотя бы это заслуживает уважения. Сделал из Гюлера звезду, хотя тот был запасным. Интегрировал Каррераса и Мастантуоно. Пережил немалый отрезок вообще без Беллингема. До сих пор не выиграл только один раз. Но в дерби, да еще и со счетом 2:5 – поэтому не могу поставить выше. Главную проверку не прошел. От тренера «Реала» мы хотим большего.

12. Давиде Никола («Кремонезе»)

Признаюсь: я думал, этот коллектив легко вылетит в Серию Б. Потому что имеет, вероятно, худший состав. Я знал, что Никола умеет спасать слабых, но здесь, как казалось, получил на руки совсем плохие карты. Но только казалось. В первых 5 турах «Кремонезе» не проиграл ни разу. Побед также немного, только 2, но еще бы вам новичок лиги без сильных футболистов выигрывал в 50+% случаев! Пока команда идет в темпе, поддерживая который наберет почти 70 очков в чемпионате – уровень претендента на зону ЛЧ. Конечно, сохранить такой ход не удастся, но набрать 40 очков и выжить – вполне. Начало – великолепное, а победа над «Миланом» (2:1) – та самая вишенка на торте. Но поставить выше Николу не могу: по xPTS команда в зоне вылета. Ощутимо везет.

11. Александр Блессин («Санкт-Паули»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Могу повторить буквально то же самое, с чего начинал предыдущий абзац. В прогнозе на сезон поместил и «Кремонезе», и «Санкт-Паули» в зону вылета. А в итоге обе команды в первой половине таблиц своих чемпионатов. Но подвиг Блессина – все-таки несколько больше. Команда не только набирает очки, но и играет в качественный футбол: владеет мячом более 50% времени, наносит больше ударов/матч, чем «Боруссия» Д, на чужой трети поля проводит больше минут, чем «Лейпциг». Явный претендент на понижение сейчас в балле от зоны еврокубков. А еще «Санкт-Паули» забил 3 гола в ворота команды из Дортмунда (3:3), которая не пропустила больше ни одного мяча в 4 других турах. Тот случай, когда тренер на своих плечах тянет слабых футболистов.

10. Оле Вернер («Лейпциг»)

Стоит просто вспомнить, в каком состоянии специалист принял «Лейпциг». Он приходил в клуб, который впервые за годы не квалифицировался в еврокубки. А потом потерял Шешко. И Симонса. И Опенда. То есть 3 из 3 лучших своих футболистов группы атаки. А нападение – это буквально все, что было у РБ последние полсезона как минимум. Вернер должен был оказаться в беде. И даже оказался: сразу проиграл «Баварии» 0:6 в Мюнхене. Тогда все посмеялись над «бычками», а Оле продолжил работать. Сейчас РБ в топ-3, сразу за «Баварией» и «Боруссией». После того поражения чемпион не только не проигрывал больше в чемпионате – а только побеждал. Причем в 3 из 4 случаев – без пропущенных. Должен был провалиться, но выстоял. Поэтому в топе, поэтому так высоко.

9. Игор Тудор («Ювентус»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Искренне считаю нынешний «Ювентус» уникальной командой. И дело даже не в том, что играет 2:2, 4:3 и 4:4. Все из-за того, что ничего не контролирует на поле в таких матчах. «Сити» годами настаивал на контроле над территорией, «Бавария» – на контроле над оппонентом и т.д. Потому что так поступают все лучшие клубы мира. Кроме одного, и сейчас это туринский. «Ювентус» в больших матчах выживает. Его бьют, а он дает сдачи. Его атакуют, а он отбивается. Когда видит шанс, наносит ответный удар. Это даже не стиль, а какая-то очень странная философия. И она работает: до сих пор «Ювентус» в сезоне непобедим. Хотя уже сыграл со многими серьезными оппонентами. Тудор создал нечто исключительное, действенное, абсолютно рабочее... Неидеальное, но я и не в топ-5 его поместил.

8. Нико Ковач («Боруссия» Д)

Пришел во второй половине прошлого сезона спасать середняка Бундеслиги от позора. Спас так, что тот обыграл «Барселону» (3:1) и финишировал в топ-4. Это уже топ-перформанс. Но начался новый сезон – и стало еще лучше. Дортмунд ошибся в первом туре (3:3), но затем победил во всех матчах Бундеслиги. И бог с ним с фактом побед: он в каждом поединке сыграл на ноль! За 34 тура прошлого сезона «Боруссия» сохранила ворота на замке 7 раз, а здесь – 4 таких случая за 5 поединков. Он вылечил главную болезнь команды, которая всегда умела атаковать и годами проигрывала из-за своей слабой защиты. Теперь оборона «Боруссии» – одна из лучших в Германии. Поэтому вообще не проигрывает в сезоне. Это не случайность, это тренер.

7. Андони Ираола («Борнмут»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Выше уже были Топмеллер и Вернер, которые потеряли лучших футболистов и продолжили побеждать. Так вот, похожий случай – но большего масштаба и «смерть» старой линии защиты, а не нападения. И вообще-то это более критично: именно для защитников важнее сыгранность, именно их ошибки и неслаженная работа обходятся команде дороже. Летом «Борнмут» заработал на Керкезе, Хейсене и Забарном. А еще отдал обратно арендованного вратаря Кепу. То есть 4 из 5 ближайших к собственным воротам футболистов ушли. Как вообще побеждать в таких условиях? Ираола нашел ответы. В первых 7 турах «Борнмут» проиграл только чемпиону страны, а в 6 последних матчах лиги пропустил суммарно лишь 4 гола. Защита потеряла лучших и стала сильнее – вау. Браво, Ираола!

6. Эдер Сарабия («Эльче»)

Последний тренер команды с составом под уверенный вылет в низший дивизион, в нашей подборке. Почему же именно он так высоко? Потому что именно его коллектив играет в лучший футбол. Только «Реал» и «Барселона» выполняют больше коротких передач за матч в Ла Лиге, чем «Эльче». По проценту владения и точности пасов также только гранды лучше него. Команда реже всех бьет из-за пределов штрафной. Казалось бы, очередной тренер-безумец, который копирует Гвардиолу без игроков уровня легендарных команд испанца. Сколько мы таких видели! Вот тот же Фарке, например, так с «Норвичем» дважды в АПЛ проваливался. Но Сарабия не проваливается: ни одного поражения нет у «Эльче» в 7 первых турах чемпионата. Во всех забил. Сейчас находится в зоне ЛЧ. Не безумец.

5. Микель Артета («Арсенал»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Далее – только тренеры команд, претендующих на позиции в ЛЧ как минимум. Вот, например, Артета руководит коллективом, который хочет выиграть титул. Более того: фанаты уже требуют этого. «Арсенал» годами выступает хорошо, но не получает награды в виде трофеев. Что сделал Микель, чтобы это изменить? Построил лучшую защиту в Европе. Возможно, самую надежную за последние 5-6 лет. «Арсенал» в АПЛ пропустил только 3 гола за 6 матчей, в каждом – максимум 1, все – от клубов-участников ЛЧ, с игры – только 1, от Холанда. «Канониры» не провели ни одного плохого поединка. Дышат «Ливерпулю» в спину в АПЛ, в ЛЧ пока только побеждают. И это в сезон, когда уже травмировались Салиба, Сака и Эдегор. Артета не зря ест свой хлеб.

4. Марселино («Вильярреал»)

Летом потерял Баэну. Чтобы вы понимали, насколько важен был испанец: в прошлом сезоне он выполнил 95 пасов под удары партнеров, а второй и третий лучший по этому показателю в команде – 83 в сумме. 28 раз выводил на ударные позиции дальними пасами, все остальные партнеры вместе взятые – 35. Кстати, еще и по ударам и голам вошел в топ-3. Местный Месси. Ушел, а никто не заметил: сейчас «Вильярреал» в топ-3 Ла Лиги, выше только «Реал» и «Барселона». Забил во всех матчах, кроме пары. Переиграл «Атлетик», не уступил «Ювентусу». И это я еще не упомянул, что лучший бомбардир пропустил весь старт сезона, а второй лучший уехал летом. Марселино имел и имеет причины проигрывать чуть ли не каждую неделю — но выигрывает. Потому что адаптировался даже к таким обстоятельствам.

3. Массимилиано Аллегри («Милан»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Подобрал команду, которая в прошлом сезоне даже в еврокубки не смогла квалифицироваться. Которая проиграла финал КИ «Болонье». Которая сменила в течение сезона двух тренеров с именами, но так и не заиграла в качественный футбол. Которая начинала игровой год без Леау, своего лучшего футболиста, вообще. Результат – первое место в таблице после 5 стартовых туров. Никто не был успешнее. Во всех матчах «Милан» выглядел монолитно и уверенно. Если бы не поражение в игре с «Кремонезе», имел бы 100-процентный показатель набранных очков. Есть одни из лучших оборонительных показателей в Европе. Есть победа над действующим чемпионом Италии. Есть интегрированные новички и собственный стиль. А разве Макс мог сделать еще лучше? Образцовая тренерская работа.

2. Оливер Гласнер («Кристал Пэлас»)

За то, что обыграл непобедимое в УПЛ «Динамо». Шучу. В прошлом сезоне его «Пэлас» выиграл Кубок Англии, но в АПЛ, на большей выборке, финишировал только на 12 месте. Не играл в топ-футбол. В финале КА победил в первую очередь за счет лучшей реализации. Летом потерял Эзе. Матета забыл, как забивать. Сарр пропустил несколько матчей из-за травм. В лучшей лиге мира это должно было означать серию поражений и провальный старт. Вместо этого «орлы» – единственные до сих пор непобедимые в АПЛ. В 3 очках отставания от лидера. На серии из 19 поединков во всех турнирах без поражений. С победой над чемпионом в кармане. Ну и самое шокирующее: они еще и в топ-футбол играют. По xPTS они в топ-3 с минимальным отставанием от лидера. Оливер топ-команду создал.

1. Паулу Фонсека («Лион»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский след в нашем топе. Прошлый сезон был одним из худших в карьере Фонсеки: сначала он был уволен из «Милана» из-за капризных звезд, а затем получил 9-месячную дисквалификацию за нападение на судью во Франции. Казалось бы, хуже некуда. Но есть: летом «Лион» понизили до Л2 и вернули обратно. Все из-за долгов. Поэтому клуб продал Шерки и Микаутадзе, попрощался с Ляказеттом. Должен был окончательно упасть в турнирной таблице и стать середняком... Но не стал. Сейчас «Лион» вместе с «ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги 1. А еще имеет только 3 пропущенных в 6 матчах, все – в меньшинстве против «Ренна». В 5 других поединках «Лион» не позволил забить в свои ворота ни одного гола. Он, возможно, ненадолго, но в гонке за титул. Несмотря на все проблемы.

Фонсека всегда был про атаку, а теперь имеет лучшую оборону во Франции. Адаптировался к обстоятельствам, стал себе на горло. Все ради команды, которая оказалась в затруднительном положении. Теперь все хорошо. Даже прекрасно. Благодаря Паулу, который не просто не сбежал с тонущего корабля, а модернизировал его настолько, что теперь его боятся и, если бы можно было, обходили бы стороной даже пираты. И это при том, что на время баталий на воде его запирают в каюте.

Більше текстів автора текстів тут

По теме:
Хаби Алонсо принял решение по Лунину в Реале
Алонсо требует у Реала подписать обидчика сборной Украины
ВИДЕО. Команда, летом едва не вылетевшая в Лигу 2, снова выиграла матч в ЛЕ
статьи эксклюзив Роберто Де Дзерби Хаби Алонсо Давиде Никола Игор Тудор Нико Ковач Дино Топпмеллер Марселино Гарсия Тораль Массимилиано Аллегри Оливер Гласнер Паулу Фонсека
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Бокс | 04 октября 2025, 08:16 42
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко
Руководство Украины призвали принять меры в отношении Ломаченко

Блогер Стерненко – о том, что Василий свободно выезжает из страны

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 03 октября 2025, 19:53 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Итальянская, английская классика, испытания для Баварии и Барсы

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии
Футбол | 04.10.2025, 10:04
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник ЛНЗ перебрался в чемпионат Португалии
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Футбол | 03.10.2025, 18:41
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Война | 04.10.2025, 09:00
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Склоним головы. Борец из Киева погиб, протаранив катер в Черном море
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
А динамівські серця де? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
В ЛЄ у Ліона теж все дуже добре, 6 очок у двох матчах. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
MaximusOne
Яся, а де Сімоне Індзагі і Фабрегас ?
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
pol-55
Вже добре що довб-го Компані не включили.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
Замены сделали свое дело. Украина U-20 победила Парагвай
04.10.2025, 00:55 37
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
КВАРЦЯНЫЙ – о форварде сборной Украины: «Еще посмотрите, где будет играть»
02.10.2025, 08:51 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
Владимир КЛИЧКО: «Я не хотел быть боксером, вот какая у меня была мечта»
03.10.2025, 02:58
Бокс
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
Маркевич назвал игрока Динамо, который не должен выходить в старте
03.10.2025, 14:44 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
ШОВКОВСКИЙ: «Он был совершенно не готов играть. Это какая-то злая шутка»
03.10.2025, 07:39 15
Футбол
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
Испания и Украина в матче с 11 голами определили финалиста Евро U-19
03.10.2025, 19:42 7
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем