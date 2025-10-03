Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 октября 2025, 17:58
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября
УАФ

В пятницу, 3 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Эпицентр – Заря

Ggbet 3.30 – 3.52 – 2.25

21:30 Хоффенхайм – Кельн

Ggbet 1.99 – 3.96 – 3.83

22:00 Борнмут – Фулхэм

Ggbet 2.07 – 3.60 – 3.92

22:00 Осасуна – Хетафе

Ggbet 2.27 – 2.94 – 4.29

23:00 Украина U-20 – Парагвай U-20

Ggbet 3.00 – 2.24 – 3.48

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
