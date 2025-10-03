СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 октября

В пятницу, 3 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Эпицентр – Заря

3.30 – 3.52 – 2.25

21:30 Хоффенхайм – Кельн

1.99 – 3.96 – 3.83

22:00 Борнмут – Фулхэм

2.07 – 3.60 – 3.92

22:00 Осасуна – Хетафе

2.27 – 2.94 – 4.29

23:00 Украина U-20 – Парагвай U-20

3.00 – 2.24 – 3.48

