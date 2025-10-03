Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Феррейра вошел в топ-10 самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
Лига конференций
03 октября 2025, 14:15 | Обновлено 03 октября 2025, 14:25
19-летний бразилец стал автором 30-го гола украинцев в поединках с шотландцами

ФК Шахтер. Лукас Феррейра

Лукас Феррейра вошел в десятку самых молодых еврокубковых бомбардиров «Шахтера». Свой премьерный гол за оранжево-черных в матче с «Абердином» (3:2) он забил в 19 лет 157 дней. В более юном возрасте отличились на международной арене только 5 игроков горняков. Кроме того, Лукас Феррейра стал автором 30-го гола украинских клубов во встречах с командами из Шотландии, в том числе 10-го – «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 232 дня

Кевин КЕЛСИ

16.03.2023

ЛЕ

1/8

Фейеноорд (г)

1:7

18 лет 299 дней

Чиприан МАРИКА

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Пюник (г)

3:1

19 лет 104 дня

КАУАН ЭЛИАС

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Ильвес (д)

6:0

19 лет 126 дней

ЭГИНАЛДУ

13.12.2023

ЛЧ

ГТ

Порту (г)

3:5

19 лет 145 дней

Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ

29.06.1996

КИ

ГТ

Атака-Аура (д)

1:2

19 лет 157 дней

ЛУКАС ФЕРРЕЙРА

02.10.2025

ЛК

ОТ

Абердин (г)

3:2

19 лет 161 день

Алексей БЕЛИК

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Левадия (д)

4:1

19 лет 169 дней

Джулиус АГАХОВА

31.07.2001

ЛЧ

КР2

Лугано (г)

1:2

19 лет 211 дней

Александр ВОСКОБОЙНИК

24.08.1995

КК

ПР

Линфилд (г)

1:0

19 лет 264 дня

ТЕТЕ

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Динамо З (г)

3:3

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

Лукас Феррейра Лига конференций Шахтер Донецк
