Феррейра вошел в топ-10 самых молодых бомбардиров Шахтера в еврокубках
19-летний бразилец стал автором 30-го гола украинцев в поединках с шотландцами
Лукас Феррейра вошел в десятку самых молодых еврокубковых бомбардиров «Шахтера». Свой премьерный гол за оранжево-черных в матче с «Абердином» (3:2) он забил в 19 лет 157 дней. В более юном возрасте отличились на международной арене только 5 игроков горняков. Кроме того, Лукас Феррейра стал автором 30-го гола украинских клубов во встречах с командами из Шотландии, в том числе 10-го – «Шахтера».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры Шахтера в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 232 дня
|
Кевин КЕЛСИ
|
16.03.2023
|
ЛЕ
|
1/8
|
Фейеноорд (г)
|
1:7
|
18 лет 299 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
27.07.2004
|
ЛЧ
|
КР2
|
Пюник (г)
|
3:1
|
19 лет 104 дня
|
КАУАН ЭЛИАС
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
Ильвес (д)
|
6:0
|
19 лет 126 дней
|
ЭГИНАЛДУ
|
13.12.2023
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Порту (г)
|
3:5
|
19 лет 145 дней
|
Владимир ЯКСМАНИЦКИЙ
|
29.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Атака-Аура (д)
|
1:2
|
19 лет 157 дней
|
ЛУКАС ФЕРРЕЙРА
|
02.10.2025
|
ЛК
|
ОТ
|
Абердин (г)
|
3:2
|
19 лет 161 день
|
Алексей БЕЛИК
|
26.07.2000
|
ЛЧ
|
КР2
|
Левадия (д)
|
4:1
|
19 лет 169 дней
|
Джулиус АГАХОВА
|
31.07.2001
|
ЛЧ
|
КР2
|
Лугано (г)
|
1:2
|
19 лет 211 дней
|
Александр ВОСКОБОЙНИК
|
24.08.1995
|
КК
|
ПР
|
Линфилд (г)
|
1:0
|
19 лет 264 дня
|
ТЕТЕ
|
06.11.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо З (г)
|
3:3
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; ПР - предварительный раунд; КР1- первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
