Испания
03 октября 2025, 14:01
0

Барселона предала Реал и начала вести переговоры с УЕФА

Жоан Лапорта намерен выйти из Суперлиги и вернуться в Европейскую ассоциацию клубов

Барселона предала Реал и начала вести переговоры с УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Испанская «Барселона» планирует окончательно отказаться от идеи создания Суперлиги и оставить в этом проекте мадридский «Реал» наедине. Об этом сообщила Marca.

В последнее время президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел несколько встреч с функционерами из УЕФА, чтобы договориться о примирении и прекращении конфликта. Он также провел разговор с президентом европейской организации Александром Чефериным, в ходе которых стороны обсудили будущее сотрудничество.

По данным источника, «Барселона» рассматривает возможность окончательного выхода из Суперлиги и возвращения в Европейскую ассоциацию клубов (ECA). Каталонский клуб считает, что УЕФА понял некоторые требования, мотивировавшие восстание 2021 года, и что сейчас сложилась более благоприятная среда для сотрудничества, чем для конфронтации.

В Испании считают, что чемпионы Ла Лиги предали мадридский «Реал», который теперь останется единственным участником Суперлиги. Президент «сливочных» Флорентино Перес считал Лапорту своим союзником, однако после его ухода не намерен прекращать борьбу за новый турнир для сильнейших команд Европы.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Флорентино Перес Александер Чеферин УЕФА Европейская Суперлига
Николай Титюк Источник: Marca
