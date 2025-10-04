Хацкевич назвал футболиста, из-за которого Динамо потерпело фиаско в Европе

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал худшего футболиста «бело-синих» в проигранном матче с «Кристал Пэлес».

«На счету Дубинчака результативная ошибка во время первого пропущенного гола, когда он проиграл верховую борьбу Муньосу. В атаке от Дубинчака также не было особой остроты или креатива. Очень медленная игра в атаке и результативная ошибка», – сказал Хацкевич, поставив защитнику самую низкую оценку за матч.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.