Маркевич оценил уровень игрока Динамо: «Честно, ничего в нем не вижу»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно игры тех футболистов, которые присоединились к киевскому «Динамо» во время летнего трансферного окна:

– Как вам уровень игры Владислава Бленуце, Шолы Огунданы и Алиу Тиаре?

– В том румыне Бленуце вообще ничего не вижу, честно. Не знаю, может, со временем его прорвет. Защитник центральный Тиаре, так у него хорошая фактура, но только со временем станет понятно, какой у него настоящий уровень. Что касается нигерийца Огунданы – то же скажу. Рано пока давать ему характеристику.

Вот будут матчи с «Шахтером» в Кубке и УПЛ, против «Фиорентины» в еврокубках, тогда и оценим, чего эти новички стоят. Тогда можно будет предметнее поговорить, – считает Маркевич.

Бленуце провел четыре матча во всех турнирах, но еще не успел отличиться результативными действиями. Тиаре сыграл три поединка, на счету Шолы – четыре игры и один забитый мяч.

В воскресенье, 5 октября, подопечные Александра Шовковского сыграют на домашней арене против харьковского «Металлиста 1925». На данный момент «Динамо» набрало 15 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.