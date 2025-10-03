03.10.2025 13:30 - : -
Украина. Вторая лига03 октября 2025, 12:45 | Обновлено 03 октября 2025, 12:49
14
0
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги
03 октября 2025, 12:45 | Обновлено 03 октября 2025, 12:49
14
0
3 октября проходят матчи 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября 2025
- 12:30. Чайка П.Борщаговка – Горняк-Спорт
- 13:00. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса
- 13:30. Атлет Киев – Скала 1911 Стрый
- 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы
Турнирная таблица
12:30. Чайка П.Борщаговка – Горняк-Спорт
13:00. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса
13:30. Атлет Киев – Скала 1911 Стрый
15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2025, 11:03 5
Наставник киевской команды должен был выбрать другую тактику на матч с «Кристал Пэлас»
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 3
Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Комментарии 0
Популярные новости
01.10.2025, 22:25 6
02.10.2025, 06:23 3
02.10.2025, 21:43 132
02.10.2025, 21:44 25
01.10.2025, 22:01 2
01.10.2025, 22:46 3
01.10.2025, 08:18 34
01.10.2025, 11:11 6