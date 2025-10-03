Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вторая лига. 11-й тур, 3 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Атлет
03.10.2025 13:30 - : -
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 октября 2025, 12:45 | Обновлено 03 октября 2025, 12:49
14
0

Вторая лига. 11-й тур, 3 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 октября видеотрансляции матчей 11-го тура Второй лиги

03 октября 2025, 12:45 | Обновлено 03 октября 2025, 12:49
14
0
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Атлет Киев

3 октября проходят матчи 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 11-й тур, 3 октября 2025

  • 12:30. Чайка П.Борщаговка – Горняк-Спорт
  • 13:00. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса
  • 13:30. Атлет Киев – Скала 1911 Стрый
  • 15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы

Турнирная таблица

12:30. Чайка П.Борщаговка – Горняк-Спорт

13:00. Полесье-2 Житомир – Реал Фарма Одесса

13:30. Атлет Киев – Скала 1911 Стрый

15:00. Самбор-Нива-2 Тернополь – Вильхивцы

По теме:
Дальше без Гармаша? Рябоконь рассказал, выехало ли Лесное на выездной матч
Прикарпатье – Ворскла. Ингулец – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Колос – Рух. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Вторая лига Украины смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Реал Фарма Одесса Полесье-2 Житомир Атлет Киев Скала 1911 Стрый Вильхивцы Самбор-Нива-2 Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Футбол | 03 октября 2025, 11:03 5
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций
Сабо обратился к Шовковскому после неудачи в Лиге конференций

Наставник киевской команды должен был выбрать другую тактику на матч с «Кристал Пэлас»

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03 октября 2025, 12:00 3
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание

Горняки обыграли шотландский Абердин, а Динамо уступило Кристал Пэлас

Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Футбол | 03.10.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Итоги 1-го тура Лиги конференций. Какое место занимают Шахтер и Динамо?
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02.10.2025, 23:57
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Футбол | 03.10.2025, 08:25
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Динамо готово подать в суд на бывшего игрока клуба и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
ВИДЕО. Сейв года. Как Забарный спас ПСЖ от гола в матче с Барселоной
01.10.2025, 22:25 6
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
02.10.2025, 06:23 3
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 132
Футбол
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 25
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
01.10.2025, 11:11 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем