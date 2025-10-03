Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победы Полесья-2 и Атлета. Результаты 11-го тура Второй лиги
Вторая лига
Атлет
03.10.2025 13:30 – FT 3 : 0
Скала 1911
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 октября 2025, 17:37 |
75
0

Победы Полесья-2 и Атлета. Результаты 11-го тура Второй лиги

«Полесье-2» стало лидером группы А

03 октября 2025, 17:37 |
75
0
Победы Полесья-2 и Атлета. Результаты 11-го тура Второй лиги
ФК Атлет

В пятницу, 3 октября, во Второй лиге прошли матчи 11-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.

«Полесье-2» обыграло одесский клуб «Реал Фарма». Благодаря этой победе команда возглавила турнирную таблицу группы А.

«Самбор-Нива-2» проиграла ФК «Вильхивцы». Для команды это поражение стало третьим подряд.

Вторая лига. 11-й тур, 3 октября

Чайка – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Головко, 55, Баранов, 71 (пенальти), Вечурко, 74 – Васильченко, 25, Чуквуэмека, 67 (пенальти)

Полесье-2 – Реал Фарма – 4:2

Голы: Иванов, 2, Микитюк, 75, 79, Романчук, 87 (пенальти) – Фабер, 58, 84

Атлет – Скала 1911 – 3:0

Голы: Бабич, 33, Кляцкий, 62, Гаркавенко, 66 (автогол)

Самбор-Нива-2 – Вильхивцы – 0:2

Голы: Шостак, 34, Глагола, 59

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Чайка – Горняк-Спорт

Полесье-2 – Реал Фарма

Атлет – Скала 1911

Самбор-Нива-2 – Вильхивцы

События матча

66’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Денис Гарькавенко (Скала 1911).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Кляцкий (Атлет).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Бабич (Атлет).
По теме:
Александрия – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игрок Шахтера поедет играть в футбол в россию. Он – часть первой команды
Колос – Рух – 0:2. Как Фаал и Притула шокировали Костышина. Видеообзор
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Чайка Петропавловская Борщаговка Горняк-Спорт Полесье-2 Житомир Реал Фарма Одесса Атлет Киев Скала 1911 Стрый Самбор-Нива-2 Тернополь Вильхивцы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Футбол | 02 октября 2025, 23:57 135
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином

Команда Турана таки добилась дебютного успеха в Лиге конференций

Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Футбол | 03 октября 2025, 13:45 11
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура
Украина выше по карточкам. Как выглядят таблицы ЧМ U-20 после 2-го тура

В ночь на 3 октября завершен второй тур молодежного чемпионата мира

Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Футбол | 03.10.2025, 16:59
Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Травмированный Цыганков поехал в сборную Украины. Мичел высказался
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Футбол | 02.10.2025, 21:44
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2025, 18:03
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 137
Футбол
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
Итоги групп ЧЕ U-19. Определены полуфинальные пары: с кем сыграет Украина?
02.10.2025, 00:41
Футзал
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
Милевский назвал футболиста, которого Динамо должно подписать для побед
01.10.2025, 22:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем