Победы Полесья-2 и Атлета. Результаты 11-го тура Второй лиги

В пятницу, 3 октября, во Второй лиге прошли матчи 11-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.

«Полесье-2» обыграло одесский клуб «Реал Фарма». Благодаря этой победе команда возглавила турнирную таблицу группы А.

«Самбор-Нива-2» проиграла ФК «Вильхивцы». Для команды это поражение стало третьим подряд.

Вторая лига. 11-й тур, 3 октября

Чайка – Горняк-Спорт – 3:2

Голы: Головко, 55, Баранов, 71 (пенальти), Вечурко, 74 – Васильченко, 25, Чуквуэмека, 67 (пенальти)

Полесье-2 – Реал Фарма – 4:2

Голы: Иванов, 2, Микитюк, 75, 79, Романчук, 87 (пенальти) – Фабер, 58, 84

Атлет – Скала 1911 – 3:0

Голы: Бабич, 33, Кляцкий, 62, Гаркавенко, 66 (автогол)

Самбор-Нива-2 – Вильхивцы – 0:2

Голы: Шостак, 34, Глагола, 59

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Чайка – Горняк-Спорт

Полесье-2 – Реал Фарма

Атлет – Скала 1911

Самбор-Нива-2 – Вильхивцы