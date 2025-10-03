Победы Полесья-2 и Атлета. Результаты 11-го тура Второй лиги
«Полесье-2» стало лидером группы А
В пятницу, 3 октября, во Второй лиге прошли матчи 11-го тура. Команды групп А и Б провели четыре поединка.
«Полесье-2» обыграло одесский клуб «Реал Фарма». Благодаря этой победе команда возглавила турнирную таблицу группы А.
«Самбор-Нива-2» проиграла ФК «Вильхивцы». Для команды это поражение стало третьим подряд.
Вторая лига. 11-й тур, 3 октября
Чайка – Горняк-Спорт – 3:2
Голы: Головко, 55, Баранов, 71 (пенальти), Вечурко, 74 – Васильченко, 25, Чуквуэмека, 67 (пенальти)
Полесье-2 – Реал Фарма – 4:2
Голы: Иванов, 2, Микитюк, 75, 79, Романчук, 87 (пенальти) – Фабер, 58, 84
Атлет – Скала 1911 – 3:0
Голы: Бабич, 33, Кляцкий, 62, Гаркавенко, 66 (автогол)
Самбор-Нива-2 – Вильхивцы – 0:2
Голы: Шостак, 34, Глагола, 59
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Чайка – Горняк-Спорт
Полесье-2 – Реал Фарма
Атлет – Скала 1911
Самбор-Нива-2 – Вильхивцы
События матча
