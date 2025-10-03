ВИДЕО. Валенсия подала иск против Netflix из-за фильма о Винисиусе

«Валенсия» обратилась в суд на Netflix, посчитав, что в документалке про Винисиуса «Baila, Vini» искажены факты об инциденте 21 мая 2023 года в матче против «Реала».

В фильме показано видео с трибун, где выкрики переданы как «mono» (обезьяна), а не «tonto» (дурак). Клуб назвал это «ложью» и теперь требует официального разбирательства.

Тогда Карло Анчелотти заявил, что «весь стадион» оскорблял игрока, хотя позже признал путаницу. Отчет федерации все же зафиксировал расистские выкрики, а «Валенсию» оштрафовали на €45 тыс. и закрыли одну из трибун на три игры.

В июне 2024-го трое фанатов получили по 8 месяцев тюрьмы за оскорбления в адрес Винисиуса – это стало первым приговором за расизм на стадионе в Испании.