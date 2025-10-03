«Я обещал ей. Отбил бы еще». Вратарь Лилля – о незабитых пенальти Довбика

Турецкий вратарь французского «Лилля» Берке Озер рассказал, как ему удалось трижды отбить пенальти в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы» (1:0) – 2 после ударов Артема Довбика и 3-й после удара Матиаса Суле:

«Это была сумасшедшая ночь. Перед матчем я пообещал своей девушке, что не пропущу ни одного гола. Она сказала мне, что прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз играл на ноль. Я не думал, что это будет так сложно, но в итоге мне удалось сохранить ворота сухими. Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось.

Если бы был четвертый пенальти, я мог бы и его отбить. Это был невероятный вечер для команды. Для меня важны три очка, а не три отбитых пенальти».