Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я обещал ей. Отбил бы еще». Вратарь Лилля – о незабитых пенальти Довбика
Лига Европы
03 октября 2025, 01:17 |
255
0

«Я обещал ей. Отбил бы еще». Вратарь Лилля – о незабитых пенальти Довбика

Берке Озер рассказал трогательную историю

03 октября 2025, 01:17 |
255
0
«Я обещал ей. Отбил бы еще». Вратарь Лилля – о незабитых пенальти Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий вратарь французского «Лилля» Берке Озер рассказал, как ему удалось трижды отбить пенальти в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против римской «Ромы» (1:0) – 2 после ударов Артема Довбика и 3-й после удара Матиаса Суле:

«Это была сумасшедшая ночь. Перед матчем я пообещал своей девушке, что не пропущу ни одного гола. Она сказала мне, что прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз играл на ноль. Я не думал, что это будет так сложно, но в итоге мне удалось сохранить ворота сухими. Честно говоря, я не знаю, как мне это удалось.

Если бы был четвертый пенальти, я мог бы и его отбить. Это был невероятный вечер для команды. Для меня важны три очка, а не три отбитых пенальти».

По теме:
Шахтер не проигрывает в игровое время в еврокубках уже 9 матчей подряд
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Турнирная таблица: где клубы Довбика, Зинченко
Динамо в 20-й раз начало основной раунд еврокубков с поражения
Артем Довбик Матиас Суле Рома Рим Лилль Лига Европы пенальти
Дмитрий Вус Источник: RMC Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо
Футбол | 03 октября 2025, 00:59 0
Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо
Мбаппе хочет, чтобы звезда не играл за Реал. Он пожаловался Алонсо

Килиану не нравится отношение Винисиуса Жуниора

Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Бокс | 02 октября 2025, 08:04 5
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»

Джеймс Тони хочет боя со звездными супертяжеловесами

Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Футбол | 02.10.2025, 03:41
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Футбол | 02.10.2025, 21:43
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 10
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
БЛОХИН: «Они приехали в сборную Украины бухие, это все просто за гранью»
02.10.2025, 07:50 3
Футбол
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
Известна оценка Забарного за матч против Барсы, в котором он сотворил чудо
02.10.2025, 00:30 5
Футбол
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
01.10.2025, 23:57 34
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
01.10.2025, 04:26 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем