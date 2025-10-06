Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вратарь Реала создает напряжение в раздевалке. Что произошло?
Испания
06 октября 2025, 06:34 |
Тибо Куртуа неубедительно начал сезон

Getty Images/Global Images Ukraine. Тібо Куртуа

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа неубедительно начал сезон за «Реал».

По информации испанских СМИ, бельгийский вратарь создает напряжение в раздевалке команды – его партнеры видят, как он нервничает после неудач, что свидетельствует о его неуверенности. В клубе видят, как Куртуа после тяжелой травмы начал хуже играть ногами, из-за чего в клубе начинается все больше дискуссий.

Отмечается, что если Куртуа не удастся убедить «Реал» своей игрой в следующих матчах, то возможно появление на поле украинца Андрея Лунина.

Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа устал от вингера команды Винисиуса Жуниора.

По теме:
ФОТО. Стало известно имя лучшей подруги Ямаля. Она из Барселоны
Флик объяснил, почему Барселона потерпела фиаско от Севильи 1:4
Красная карточка и сорванная серия. Атлетико не удержал победу над Сельтой
Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
