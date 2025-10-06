Вратарь Реала создает напряжение в раздевалке. Что произошло?
Тибо Куртуа неубедительно начал сезон
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа неубедительно начал сезон за «Реал».
По информации испанских СМИ, бельгийский вратарь создает напряжение в раздевалке команды – его партнеры видят, как он нервничает после неудач, что свидетельствует о его неуверенности. В клубе видят, как Куртуа после тяжелой травмы начал хуже играть ногами, из-за чего в клубе начинается все больше дискуссий.
Отмечается, что если Куртуа не удастся убедить «Реал» своей игрой в следующих матчах, то возможно появление на поле украинца Андрея Лунина.
Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа устал от вингера команды Винисиуса Жуниора.
