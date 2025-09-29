Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа устал от вингера команды Винисиуса Жуниора.

По информации El Nacional, Куртуа ранее старался утихомирить горячий характер бразильца, но сейчас он уже устал от него и не понимает действий игрока. Бельгиец и бразилец теперь почти не общаются внутри команды.

Винисиус до сих пор не продлил с клубом контракт и размышляет об уходе из «Реала».

Ранее вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.