Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Испания
29 сентября 2025, 04:00 |
259
0

Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба

Тибо разочарован последними поступками Винисиуса Жуниора

29 сентября 2025, 04:00 |
259
0
Куртуа устал от игрока Реала. Футболист может уйти из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа устал от вингера команды Винисиуса Жуниора.

По информации El Nacional, Куртуа ранее старался утихомирить горячий характер бразильца, но сейчас он уже устал от него и не понимает действий игрока. Бельгиец и бразилец теперь почти не общаются внутри команды.

Винисиус до сих пор не продлил с клубом контракт и размышляет об уходе из «Реала».

Ранее вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

По теме:
ФОТО. Красавица! Жена футболиста Реала показала великолепную грудь
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги
ВИДЕО. Севилья на выезде переиграла Райо, Сельта уступила в гостях
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Винисиус Жуниор
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Футбол | 28 сентября 2025, 20:59 9
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо

Горняки разгромили Рух, а динамовцы упустили победу над Карпатами

ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
Футбол | 28 сентября 2025, 16:19 20
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини

Артём отличился на 7 минуте матча Серии А

Александр Алиев рассказал, из-за чего уйдет в запой на две недели
Футбол | 29.09.2025, 02:04
Александр Алиев рассказал, из-за чего уйдет в запой на две недели
Александр Алиев рассказал, из-за чего уйдет в запой на две недели
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Футбол | 28.09.2025, 07:11
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Футбол | 28.09.2025, 12:25
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
27.09.2025, 19:59 218
Футбол
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
28.09.2025, 00:58 17
Футбол
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
27.09.2025, 22:41 9
Футбол
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
«Понятно, почему за него дали такие деньги». Реакция фанов на гол Забарного
28.09.2025, 03:59 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
Карл ФРОЧ: «Это просто клоун, а не боксер. Он будет играть с ним на ринге»
27.09.2025, 05:09 3
Бокс
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
27.09.2025, 20:00 3
Футбол
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем