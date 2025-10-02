Кристал Пэлас в матче против Динамо установил новый клубный рекорд

«Кристал Пелас» в матче первого тура Лиги конференций против «Динамо», в котором победил со счетом 2:0, установил новое клубное достижение.

Благодаря победе над чемпионом Украины команда Оливера Гласнера продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей, что является теперь новым клубным рекордом.

Беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» во всех турнирах (19)

ЛК, Динамо – Кристал Пэлас – 0:2

АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

АПЛ, Вест Хэм Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:2

КЛ, Кристал Пэлас – Милвол – 1:1 (4:2 – по пенальти)

АПЛ, Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0

АПЛ, Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

ЛК, Фредрикстад – Кристал Пэлас – 0:0

АПЛ, Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

ЛК, Кристал Пэлас – Фредрикстад – 1:0

АПЛ, Челси – Кристал Пэлас – 0:0

СК, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:2 (3:2 – по пенальти)

АПЛ, Ливерпуль – Кристал Пэлас – 1:1

АПЛ, Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

КА, Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 1:0

АПЛ, Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 0:2

АПЛ, Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

КА, Кристал Пэлас – Астон Вилла – 3:0

АПЛ, Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2

АПЛ, Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0

Последний раз подопечные Гласнера проигрывали еще 16 апреля в выездном матче против «Ньюкасла» в АПЛ (0:5).