Не успел вернуться. Ювентус на несколько недель потерял защитника
Хуан Кабаль получил мышечную травму в поединке с «Вильярреалом»
24-летний фланговый защитник из Колумбии Хуан Кабаль попал в лазарет «Ювентуса» после гостевого матча с «Вильярреалом» во втором туре Лиги чемпионов (2:2).
По информации пресс-службы клуба, Хуан получил повреждение бицепса бедра правой ноги средней степени тяжести.
Через две недели игрок пройдет дополнительное обследование, которое определит характер травмы Кабаля.
Лишь в начале сентября Кабаль вернулся в основную группу туринского клуба после травмы. На счету защитника в этом сезоне всего три матча за «Ювентус» и один забитый гол.
