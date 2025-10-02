Не успел вернуться. Ювентус на несколько недель потерял защитника

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 октября 2025, 23:08
02 октября 2025, 23:08
24-летний фланговый защитник из Колумбии Хуан Кабаль попал в лазарет «Ювентуса» после гостевого матча с «Вильярреалом» во втором туре Лиги чемпионов (2:2).

По информации пресс-службы клуба, Хуан получил повреждение бицепса бедра правой ноги средней степени тяжести.

Через две недели игрок пройдет дополнительное обследование, которое определит характер травмы Кабаля.

Лишь в начале сентября Кабаль вернулся в основную группу туринского клуба после травмы. На счету защитника в этом сезоне всего три матча за «Ювентус» и один забитый гол.

