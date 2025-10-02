Забарный оценил победу ПСЖ в Лиге чемпионов и сказал, что думает о Ямале
Украинский защитник помог французскому клубу одолеть испанскую «Барселону»
Защитник французского ПСЖ Илья Забарный прокомментировал победу парижской команды в матче второго тура Лиги чемпионов. В среду, 1 октября, подопечные Луиса Энрике одолели испанскую «Барселону» со счетом 2:1.
«Мы просто обыграли «Барселону». У меня прекрасные ощущения, ведь это был матч невероятно высокого класса. Ямаль? Это звездный игрок, но нельзя забывать, что в составе испанской команды очень много звезд. Возможно, это одна из лучших команд в мире на данный момент.
Мы, кстати, тоже неплохо сыграли На мой взгляд, ПСЖ показал отличный и качественный футбол. Наша победа говорит о многом. ПСЖ – точно лучшая команда в мире, у нас сильный состав, каждый может заменить своего партнера. Это ключ к успеху, ведь впереди длительный сезон», – отреагировал Забарный.
ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть баллов после двух туров. В следующем матче Лиги чемпионов парижский клуб сыграет против немецкого «Байера« на выезде (21 октября). До этого противостояния на подопечных Энрике ожидает две игры в чемпионате – против «Лилля» и «Страсбурга».
Забарный перебрался в ПСЖ во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута». В сезоне 2025/26 провел семь матчей во всех турнирах, в которых записал себе в актив один гол.
