Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Забарный оценил победу ПСЖ в Лиге чемпионов и сказал, что думает о Ямале
Лига чемпионов
02 октября 2025, 20:55
955
0

Забарный оценил победу ПСЖ в Лиге чемпионов и сказал, что думает о Ямале

Украинский защитник помог французскому клубу одолеть испанскую «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник французского ПСЖ Илья Забарный прокомментировал победу парижской команды в матче второго тура Лиги чемпионов. В среду, 1 октября, подопечные Луиса Энрике одолели испанскую «Барселону» со счетом 2:1.

«Мы просто обыграли «Барселону». У меня прекрасные ощущения, ведь это был матч невероятно высокого класса. Ямаль? Это звездный игрок, но нельзя забывать, что в составе испанской команды очень много звезд. Возможно, это одна из лучших команд в мире на данный момент.

Мы, кстати, тоже неплохо сыграли На мой взгляд, ПСЖ показал отличный и качественный футбол. Наша победа говорит о многом. ПСЖ – точно лучшая команда в мире, у нас сильный состав, каждый может заменить своего партнера. Это ключ к успеху, ведь впереди длительный сезон», – отреагировал Забарный.

ПСЖ занимает третье место в турнирной таблице, набрав шесть баллов после двух туров. В следующем матче Лиги чемпионов парижский клуб сыграет против немецкого «Байера« на выезде (21 октября). До этого противостояния на подопечных Энрике ожидает две игры в чемпионате – против «Лилля» и «Страсбурга».

Забарный перебрался в ПСЖ во время летнего трансферного окна из английского «Борнмута». В сезоне 2025/26 провел семь матчей во всех турнирах, в которых записал себе в актив один гол.

Лига чемпионов Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Илья Забарный Ламин Ямаль
Николай Титюк Источник
