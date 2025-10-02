Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тревожный сигнал. Защитник Баварии пропустил тренировку после матча ЛЧ
Германия
02 октября 2025, 19:47 | Обновлено 02 октября 2025, 19:49
132
0

Тревожный сигнал. Защитник Баварии пропустил тренировку после матча ЛЧ

Ким Мин Джэ получил повреждение в первом тайме с «Пафосом»

02 октября 2025, 19:47 | Обновлено 02 октября 2025, 19:49
132
0
Тревожный сигнал. Защитник Баварии пропустил тренировку после матча ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ким Мин Джэ

28-летний центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ пропустил тренировку мюнхенского клуба после победы над «Пафосом» во втором туре Лиги чемпионов (5:1).

Немецкое издание Bild сообщило, что южнокорейский футболист получил травму в первом тайме встречи с «Пафосом».

Несмотря на дискомфорт, защитник доиграл матч до финального свистка и помог своей команде одержать победу.

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Кима и предоставил ему отдых, чтобы он мог без проблем принять участие в следующем матче.

По теме:
Кристал Пэлас стал 17-м действующим клубом АПЛ, который сыграл в еврокубках
Во Франции вынесли вердикт Забарному после ЛЧ и сравнили его с Маркиньосом
Ошеломительная сумма. Реал и Ман Сити нацелились на звезду Баварии
Ким Мин Джэ Бавария Лига чемпионов Пафос травма чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Витренко Источник: Bild
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Футбол | 02 октября 2025, 08:23 1
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем

Парижане победили 2:1

Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Футбол | 02 октября 2025, 19:00 1
Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Второй тур Лиги Европы. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица

Вечером 2 октября пройдут 18 поединков 2-го тура Лиги Европы

Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Футбол | 02.10.2025, 18:03
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Фанаты Барселоны недовольны игрой Забарного в матче Лиги чемпионов
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Футбол | 02.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Победа ПСЖ и Забарного: кто в лидерах?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
Динамо готовит продажи двух ключевых игроков. Есть интерес из Европы
01.10.2025, 13:56 13
Футбол
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»
01.10.2025, 05:39 5
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
01.10.2025, 08:18 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем