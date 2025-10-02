Тревожный сигнал. Защитник Баварии пропустил тренировку после матча ЛЧ

28-летний центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ пропустил тренировку мюнхенского клуба после победы над «Пафосом» во втором туре Лиги чемпионов (5:1).

Немецкое издание Bild сообщило, что южнокорейский футболист получил травму в первом тайме встречи с «Пафосом».

Несмотря на дискомфорт, защитник доиграл матч до финального свистка и помог своей команде одержать победу.

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Кима и предоставил ему отдых, чтобы он мог без проблем принять участие в следующем матче.