Барса вне топ-5, где Реал? Названы фавориты Лиги чемпионов

Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов прошло уже 2 тура основного раунда, после которых можно сделать первые выводы по выступления команд на евроарене.

Рейтинг фаворитов возглавил лондонский «Арсенал». Шанс команды Микеля Артеты на триумф в главном еврокубке оценивается в 18%. Следом за «канонирами» расположился «ПСЖ» с 15% на победу. Тройку замкнул «Ливерпуль» – 14,38%.

Шансы «Манчестер Сити» на триумф в Лиге чемпионов оцениваются в 9.40%. Пятерку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов закрывает «Бавария» со своими 8,65%.

«Барселона» с 8.25% стала шестой в рейтинге, следом расположился «Реал», шансы на победу которого оценивают в 6%.