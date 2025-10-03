Барса вне топ-5, где Реал? Названы фавориты Лиги чемпионов
Рейтинг возглавил лондонский «Арсенал»
Статистический портал Opta обнародовал рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов.
В Лиге чемпионов прошло уже 2 тура основного раунда, после которых можно сделать первые выводы по выступления команд на евроарене.
Рейтинг фаворитов возглавил лондонский «Арсенал». Шанс команды Микеля Артеты на триумф в главном еврокубке оценивается в 18%. Следом за «канонирами» расположился «ПСЖ» с 15% на победу. Тройку замкнул «Ливерпуль» – 14,38%.
Шансы «Манчестер Сити» на триумф в Лиге чемпионов оцениваются в 9.40%. Пятерку главных претендентов на победу в Лиге чемпионов закрывает «Бавария» со своими 8,65%.
«Барселона» с 8.25% стала шестой в рейтинге, следом расположился «Реал», шансы на победу которого оценивают в 6%.
