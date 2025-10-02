Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Где Довбик? Рома и Лилль назвали стартовые составы на матч Лиги Европы

Поединок второго тура состоится в Риме 2 октября в 19:45 по киевскому времени

Где Довбик? Рома и Лилль назвали стартовые составы на матч Лиги Европы
Коллаж Sport.ua. Рома – Лилль

В четверг, 2 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретятся итальянская «Рома» и французский «Лилль».

Команды сыграют на стадионе «Stadio Olimpico» в Риме. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Форвард сборной Украины Артем Довбик начнет поединок со скамейки запасных.

В первом туре подопечные Джан Пьеро Гасперини с минимальным счетом одолели французскую «Ниццу» – 2:1. «Лилль» на домашнем стадионе победил норвежский «Бранн».

Стартовые составы на матч Лиги Европы Рома Лилль:

Лига Европы Рома Рим Лилль Артем Довбик стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
