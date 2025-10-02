Где Довбик? Рома и Лилль назвали стартовые составы на матч Лиги Европы
Поединок второго тура состоится в Риме 2 октября в 19:45 по киевскому времени
В четверг, 2 октября, состоится матч второго тура основного этапа Лиги Европы, в котором встретятся итальянская «Рома» и французский «Лилль».
Команды сыграют на стадионе «Stadio Olimpico» в Риме. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Форвард сборной Украины Артем Довбик начнет поединок со скамейки запасных.
В первом туре подопечные Джан Пьеро Гасперини с минимальным счетом одолели французскую «Ниццу» – 2:1. «Лилль» на домашнем стадионе победил норвежский «Бранн».
Стартовые составы на матч Лиги Европы Рома – Лилль:
