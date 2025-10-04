Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев выбрал футболистов, которые смогли бы улучшить игру киевского «Динамо».

«Чтобы «Динамо» начало выигрывать, в первую очередь нужен коллектив, а так здесь и Роналду с Месси не помогут.

Из бывших игроков «Динамо» любой может усилить команду. Еременко, Нинкович. Я уже нет, Тема Милевский тоже – мы слабоваты, но еще можем сыграть на опыте. Главное, чтобы были исполнители, как когда-то у нас: отдал пас – и он забивает», – сказал Алиев.

