Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 05:39 |
52
0

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо

Александр выделил экс-игроков «бело-синих»

Алиев назвал футболистов, которые смогли бы спасти киевское Динамо
Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев выбрал футболистов, которые смогли бы улучшить игру киевского «Динамо».

«Чтобы «Динамо» начало выигрывать, в первую очередь нужен коллектив, а так здесь и Роналду с Месси не помогут.

Из бывших игроков «Динамо» любой может усилить команду. Еременко, Нинкович. Я уже нет, Тема Милевский тоже – мы слабоваты, но еще можем сыграть на опыте. Главное, чтобы были исполнители, как когда-то у нас: отдал пас – и он забивает», – сказал Алиев.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

По теме:
Александрия – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Полесье – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Верес. Текстовая трансляция матча
Александр Алиев Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
