  4. Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
02 октября 2025, 11:40 |
Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»

Анатолий Бессмертный считает, что украинцы могут гордиться таким отечественным защитником

Экс-защитник Динамо: «У Забарного есть феноменальное качество»
ПСЖ. Илья Забарный и Маркус Рашфорд

Вчера, 1 октября в групповом раунде Лиги чемпионов состоялся центральный матч 2-го тура, в котором «Барселона» принимала «ПСЖ».

Поединок завершился победой парижан (2:1), в составе которых полный матч отыграл украинский защитник Илья Забарный, ставший одним из лучших игроков встречи. Охарактеризовать действия 23-летнего футболиста эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился бывший игрок обороны «Динамо» Анатолий Бессмертный.

– Анатолий Петрович, противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» удалось?
– Несмотря на, что в составах обеих команд из-за травм отсутствовал ряд исполнителей, индивидуальный и командный класс соперников был виден невооруженным взглядом. Встретились две примерно одинаковые футбольные философии. Но в этом сражении Луис Энрике оказался сильнее Ханса-Дитера Флика.

– Одну из главных ролей в этом поединке отыграл Илья Забарный. Не так ли?
– Без сомнения. Украинец потихоньку превращается в основного игрока «Пари Сен-Жермен». Защитник здорово отыграл этот поединок. Он спасал, отдавал классные передачи, мог забит. Браво!

– Что ему помогает пока безболезненно вливаться в новую для себя команду?
– Ему 23 года, но складывается впечатление, что на высоком уровне он выступает уже лет 10. На первое место я бы поставил его характер, у него великолепное техническое оснащение. А первой его передаче могут позавидовать большие мастера. Хороший отбор, подстраховка, все при нем. У него заложена база, с которой он может играть в любой команде. Это защитник европейского уровня, и это видно не только на клубном уровне, но и в матчах за сборную Украины.

– По оценкам многих статистических порталов Забарный стал одним из лучших в прошедшей игре.
– Если украинский футболист идет в сравнении с лучшими игроками Европы, то это говорит о том, что мы можем только гордится Ильей.

– За какое главное его футбольное качество вы бы взяли Забарного в свою команду?
– За первую передачу после отбора. У него великолепное видение поля. Также отмечу его спокойствие и хладнокровие, какой бы стрессовой не была ситуация. Для его возраста – это феноменальное качество.

Илья Забарный ПСЖ Барселона Лига чемпионов Анатолий Бессмертный Луис Энрике Ханс-Дитер Флик сборная Украины по футболу
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Перець
Гравець топ ,а для Динамо все просто продавати треба вміти, а не так скільки дадуть 
Ответить
+1
mig3131
Як же Забарний своєчасно пішов з Динамо!
Ответить
+1
Bohdan Holikov
Все по ділу сказано.
Ответить
+1
ViAn
Кажуть, що Захарченко за багатьма показниками на юнацькому рівні ще більш якісний, ніж Забарний. Але Іллі пощастило, бо при ньому в Динамо на Біловара ще ставку не робили. Попов травмувався і Ілля заграв. Захарченко втрачає час в дублі.
Ответить
0
