Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Слов не подбирал. Холанд разнес Ман Сити после ничьей с Монако в ЛЧ
Лига чемпионов
Слов не подбирал. Холанд разнес Ман Сити после ничьей с Монако в ЛЧ

Эрлинг Холанд расскритиковал свою команду

Норвежский форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился эмоциями после ничьей «горожан» с Монако (2:2) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов

«Конечно, я недоволен, мы не выиграли. Мы сделали что-то ненужное во втором тайме, и мы не считаем, что играли достаточно хорошо. Мы не заслуживали победы.

Думаю, нам нужно больше энергии. Потребовалось больше атаковать их, как мы это делали в первом тайме и гораздо больше доминировали. Во втором тайме они гораздо больше шли вперед и я не думаю, что мы сделали достаточно.

Пенальти? Я не видел этого эпизода. Если ты бьешь кого-то ногой в лицо, я думаю, что это пенальти. Я не знаю, не видел этого.

У меня было всего 7 прикосновений к мячу за первый тайм? Я все еще думаю, что я вовлечен в игру, выполняю движения без мяча и создаю пространство другим. Дело не только в прикосновениях к мячу. Я думаю, что можно быть вовлеченным в игру многими другими способами, и это моя работа. Я проделал свою работу в первой половине, а во второй – нет. Я не забил и не «добил» игру

Каждая игра Лиги чемпионов трудна, посмотрите на прошлый год, когда мы выбыли. Немногие команды выиграли свои первые два матча», – резюмировал Холанд.э

