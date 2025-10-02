Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал выиграл пять домашних матчей подряд на групповом этапе ЛЧ
Лига чемпионов
02 октября 2025, 10:38
Арсенал выиграл пять домашних матчей подряд на групповом этапе ЛЧ

Причем «канониры» в этих встречах не пропустили ни одного гола

Арсенал выиграл пять домашних матчей подряд на групповом этапе ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» одержал победы во всех своих пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов на «Эмирейтс Стэдиум».

Во 2-м туре Лиги чемпионов, где лондонцы дома обыграли «Олимпиакос» со счетом 2:0, продолжилась победная домашняя серия «Арсенала» на данной стадии турнира.

Начиная с прошлого сезона, команда Микеля Артеты выиграла все пять домашних матчей самого престижного клубного турнира Европы, не пропустив при этом ни одного гола.

Домашние матчи «Арсенала» на групповом этапе Лиги чемпионов:

  • 2025/26: «Арсенал» – «Олимпиакос» – 2:0
  • 2024/25: «Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0
  • 2024/25: «Арсенал» – «Монако» – 3:0
  • 2024/25: «Арсенал» – «Шахтер» – 1:0
  • 2024/25: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0

После этой победы у «Арсенала» уже 6 матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах: 3 – АПЛ, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок английской лиги.

Арсенал Лондон Лига чемпионов статистика Олимпиакос Пирей
