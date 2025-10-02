Арсенал выиграл пять домашних матчей подряд на групповом этапе ЛЧ
Причем «канониры» в этих встречах не пропустили ни одного гола
«Арсенал» одержал победы во всех своих пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов на «Эмирейтс Стэдиум».
Во 2-м туре Лиги чемпионов, где лондонцы дома обыграли «Олимпиакос» со счетом 2:0, продолжилась победная домашняя серия «Арсенала» на данной стадии турнира.
Начиная с прошлого сезона, команда Микеля Артеты выиграла все пять домашних матчей самого престижного клубного турнира Европы, не пропустив при этом ни одного гола.
Домашние матчи «Арсенала» на групповом этапе Лиги чемпионов:
- 2025/26: «Арсенал» – «Олимпиакос» – 2:0
- 2024/25: «Арсенал» – «Динамо» Загреб – 3:0
- 2024/25: «Арсенал» – «Монако» – 3:0
- 2024/25: «Арсенал» – «Шахтер» – 1:0
- 2024/25: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0
После этой победы у «Арсенала» уже 6 матчей без пропущенных мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах: 3 – АПЛ, 2 – Лига чемпионов, 1 – Кубок английской лиги.
Arsenal's UCL League Phase games at the Emirates since the start of last season:— Squawka (@Squawka) October 1, 2025
◉ 2-0 vs. PSG
◉ 1-0 vs. Shakhtar
◉ 3-0 vs. Monaco
◉ 3-0 vs. Dinamo Zagreb
◉ 2-0 vs. Olympiakos
Five games. Five wins. Five clean sheets. ⛔ pic.twitter.com/OgxtQRa8Zl
🔴 @Arsenal's strong start to the 2025/26 season continues with a 2-0 win over Olympiacos:— Premier League (@premierleague) October 1, 2025
7️⃣ Wins
1️⃣ Draw
1️⃣ Loss
1️⃣8️⃣ Goals scored
3️⃣ Goals conceded
6️⃣ Clean sheets pic.twitter.com/nFBAcRjcfr
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне встретятся с одним из фаворитов Лиги конференций
Вечером 1 октября состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов УЕФА