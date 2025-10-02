Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок Динамо посоветовал нынешним футболистам, как найти мотивацию в ЛК
Лига конференций
02 октября 2025, 13:02 | Обновлено 02 октября 2025, 13:53
Экс-игрок Динамо посоветовал нынешним футболистам, как найти мотивацию в ЛК

Александр Призетко считает, что динамовцам пора возвращать свой авторитет на европейской арене

УЕФА

Сегодня, 2 октября в первом матче группового этапа Лиги конференций «Динамо» сыграет с английским «Кристал Пэлас». В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua бывший полузащитник «бело-синих» Александр Призетко рассказал о шансах украинской команды в этом поединке, а также посоветовал команде, как найти мотивацию в третьем по рангу европейском клубном турнире Лиге конференций.

– Здесь и находить. Команда должна доказать сама себе, что чего-то стоит на европейской арене, – сказал Призетко. – В этом турнире тоже есть классные соперники, так почему не постараться составить им конкуренцию. Так потихоньку можно и начать возвращать свой утраченный авторитет. К тому же и рейтинг страны нужно поднимать, а то мы уже ой как низко упали.

Напомним, что в нынешнем групповом раунде Лиги конференций, помимо «Кристал Пэлас» соперниками «Динамо» будут «Фиорентина» (Италия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Омония» (Кипр), «Ноа» (Армения) и «Самсунспор» (Турция).

