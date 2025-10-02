Александр ПРИЗЕТКО: «В Динамо – застой, команде не хватает свежести»

Сегодня, 2 октября «Динамо» матчем против «Кристал Пэлас» стартует в основном раунде Лиги конференций. Поединок против англичан пройдет на условно домашнем поле украинской команды в польском Люблине.

Напомним, что помимо представителя АПЛ «бело-синим» предстоит также сыграть с «Фиорентиной» (Италия), «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Омонией» (Кипр), «Ноа» (Армения) и «Самсунспором» (Турция).

На что в предстоящем поединке могут рассчитывать подопечные Александра Шовковского сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко.

– Александр Сергеевич, в нынешнем еврокубковом сезоне «Динамо» больше разочаровывает своих болельщиков. С чем это связано?

– На мой взгляд, в «Динамо» – застой, потому что не видно значимых приобретений, команде не хватает свежести. Играть одним составом, может, и хорошо, но в Европе все понимают, что этот состав ничего не показывал и не показывает. Не знаю, какие задачи стоят перед этим «Динамо», но разнообразия в игре «бело-синих» явно не хватает.

– В первом поединке Лиги конференций киевляне сыграют с «Кристал Пэлас». Это самый сильный соперник для нас или вы отдаете предпочтение «Фиорентине»?

– Англичане у себя на родине сейчас на слуху. Но если сравнивать с «Фиорентиной», то я отдаю преимущество итальянской команде. Это такой еврокубковый боец, который, и опытен в этом плане. Можно вспомнить противостояние «фиалок» с «Полесьем», когда у итальянцев вроде и было непростое положение, но они из него легко вышли. Итальянская команда всегда подразумевает под собой дисциплину и результат. Не скажу, что «Динамо» будет легче с «Кристал Пэлас», просто эта английская команда редкий участник еврокубков.

– Тем не менее, в текущем году «Кристал Пэлас» производит фурор. Команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии. Были заработаны победы в матчах с такими монстрами, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – дважды…

– Трудно сказать, насколько хватит запала у руководства клуба. Может, это будет что-то похожее, допустим, на «Жирону», когда команда выдала потрясающий сезон, а потом, распродав лучших своих футболистов, упала на дно. Что будет с «Кристал Пэлас», покажет только время. Сейчас они молодцы, для них нет авторитетов. Захотят ли англичане показать себя в Европе, мы увидим, наверное, в ближайших двух-трех их матчах.

– Есть ли надежда на то, что наставник «Кристал Пэлас» произведет ротацию в составе, ведь АПЛ наверняка для них важнее, учитывая, также и то, что команда идет на третьем месте?

– Такая надежда есть. И если действительно, у «Кристал Пэлас» на первом месте Премьер-лига, в таких турнирах, как Лига Европы или Лига конференций тренер наверняка даст возможность проявить себя тем футболистам, кто имеет меньше игровой практики.

– Считает ли наставник англичан Оливер Гласснер «Динамо» сильным конкурентом, учитывая незавидную статистику киевлян в еврокубках за последние годы?

– Это нужно залезть ему в голову (смеется). Но давайте будем честны: когда команда прет в самом сильном европейском чемпионате и у них есть приблизительно два равноценных состава, то здесь и не нужно говорить о том, слабоват оппонент или нет. Анализ противника идет в любом случае. Я не говорю, что «Динамо» слабая команда, но если сравнивать то, что было хотя бы лет пять назад, то это разные полюса.

– Есть ли перспективы у чемпиона Украины в противостоянии с представителем английской Премьер-лиги?

– Велики или не очень, но перспективы есть у любой команды в любом поединке, даже находясь не в лучшем психологическом состоянии.

– «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как найти мотивацию на Лигу конференций?

– Здесь и находить. Команда должна доказать сама себе, что чего-то стоит на европейской арене. В этом турнире тоже есть классные соперники, так почему не постараться составить им конкуренцию. Так потихоньку можно и начать возвращать свой утраченный авторитет. К тому же и рейтинг страны нужно поднимать, а то мы уже ой как низко упали.

– Раз вы излучаете оптимизм, то, наверное, и результат для украинской команды будет положительным.

– Будем надеяться. В матче с «Кристал Пэлас» я почему-то склоняюсь к результативной ничьей. Счет? Давайте поставим – 1:1.