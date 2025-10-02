Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры
Лига конференций
02 октября 2025, 11:38 | Обновлено 02 октября 2025, 11:39
349
0

Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры

Донецкая команда имеет все шансы на победу

02 октября 2025, 11:38 | Обновлено 02 октября 2025, 11:39
349
0
Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры
ФК Шахтер

В четверг, 2 октября 2025 года, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между шотландским «Абердином» и донецким «Шахтером».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Абердина» составляет 6.70, поэтому шотландцы считаются аутсайдером поединка. Ничья оценивается показателем 4.75, тогда как успех «Шахтера» – 1.55.

Поединок состоится в Абердине на стадионе «Питтодри». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Райо Вальекано – Шкендия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Сотворить чудо. Букмекеры объявили коэффициенты в день матча Динамо – Пэлас
Эксперт: «Не надо раньше времени хоронить Динамо»
Абердин Шахтер Донецк Лига конференций Абердин - Шахтер букмекеры котировки букмекеров азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика
Бокс | 01 октября 2025, 13:03 1
Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика
Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика

Фабио Уордли планирует одолеть Джозефа Паркера и провести бой с представителем Украины

Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов
Футбол | 02 октября 2025, 11:43 0
Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов
Рух и Кривбасс попали в топ-10 интересного рейтинга 50 чемпионатов

Команды отличились одними из самых молодых стартовых составов среди команд не из топ-5 лиг в сезоне

Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Футбол | 01.10.2025, 15:42
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 02.10.2025, 11:15
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Футбол | 01.10.2025, 23:57
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Удачная замена от Энрике. Забарный и ПСЖ взяли 3 очка в Барселоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
РАКИЦКИЙ: «Не чудите. Вы уйдете – я тоже уйду, мне здесь ловить нечего»
01.10.2025, 05:01 5
Футбол
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
С голом в концовке. Украина U-19 обыграла Италию на чемпионате Европы
01.10.2025, 22:01 2
Футзал
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 6
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 12
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05 1
Бокс
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем