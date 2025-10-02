Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры
Донецкая команда имеет все шансы на победу
В четверг, 2 октября 2025 года, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между шотландским «Абердином» и донецким «Шахтером».
Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коэффициент на победу «Абердина» составляет 6.70, поэтому шотландцы считаются аутсайдером поединка. Ничья оценивается показателем 4.75, тогда как успех «Шахтера» – 1.55.
Поединок состоится в Абердине на стадионе «Питтодри». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фабио Уордли планирует одолеть Джозефа Паркера и провести бой с представителем Украины
Команды отличились одними из самых молодых стартовых составов среди команд не из топ-5 лиг в сезоне