Назван фаворит матча Абердин – Шахтер в день игры

В четверг, 2 октября 2025 года, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций между шотландским «Абердином» и донецким «Шахтером».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Абердина» составляет 6.70, поэтому шотландцы считаются аутсайдером поединка. Ничья оценивается показателем 4.75, тогда как успех «Шахтера» – 1.55.

Поединок состоится в Абердине на стадионе «Питтодри». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.