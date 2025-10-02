Гнев Барселоны. Испанский клуб считает, что игрок ПСЖ заслужил удаление

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и французским ПСЖ. Подопечные Луиса Энрике победили в гостевом поединке со счетом 2:1.

По информации испанской прессы, каталонский клуб и тренерский штаб во главе с Ханс-Дитер Фликом остался недоволен действиями главного арбитра Майкла Оливера. Хозяева разозлились на рефери из-за эпизода, который случился на 61-й минуте.

Во время атаки «Барселоны» защитник Нуну Менеш сбил вингера Ламина Ямаля возле собственной штрафной. Судья остановил игру, назначил штрафной в сторону ворот парижского клуба, однако оставил игрока гостей без желтой карточки.

«Блаугранас» считают, что Мендеш заслужил предупреждение, которое должно было стать для него вторым – первую желтую он получил на 44-й минуте. В таком случае ПСЖ остался бы в меньшинстве, но рефери решил не наказывать футболиста.

Подопечные Луиса Энрике набрали шесть баллов и занимают третье место в турнирной таблице. «Барселона» разместилась на 16-й позиции, в активе клуба – три очка.

ФОТО. Нарушение защитника ПСЖ Нуну Мендеша против вингера Барселоны Ламина Ямаля