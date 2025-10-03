Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
03 октября 2025, 02:18 |
Британский портал GiveMeSport высоко оценил игру Ильи

Забарный услышал оценку из Англии после его игры за ПСЖ против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

1 октября прошел центральный матч Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и «ПСЖ».

Все ключевые моменты игры будут доступны в режиме реального времени в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.

Украинский защитник Илья Забарный провел полный матч. Британский ресурс GiveMeSport остался впечатлен игрой украинца в этом поединке.

«В первом тайме Забарный героически выбил мяч с линии ворот и продемонстрировал очень хорошую игру в обороне. Даже когда ему приходилось выходить на поле и защищаться против Решфорда, Илья хорошо справлялся и редко проигрывал», – говорится в материале портала.

GiveMeSport Барселона ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Барселона - ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
