18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей
Несмотря на разгромное поражение от мадридского "Реала" (0:5) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов, юный голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза стал главным героем вечера.
18-летний голкипер казахстанского клуба после матча получил неожиданный подарок — автомобиль китайской марки Exeed. Машину футболисту вручил входящий в рейтинг Forbes 30 до 30 предприниматель Улугбек Шарипов.
«Это небольшой знак благодарности. Ты великий молодец, подарил нам настоящие эмоции. Главное — не останавливайся», — обратился Шарипов к молодому вратарю.
Сам Калмурза поделился видео вручения подарка в Instagram, добавив краткую подпись:
«Человек с прописной буквы. Еще раз большое спасибо, искренне уважаю».
