Лига чемпионов
01 октября 2025, 18:57 |
1515
2

18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом

Шерхан Калмурза пропустил от испанского клуба 5 мячей

01 октября 2025, 18:57 |
1515
2 Comments
18-летний вратарь Кайрата получил авто после игры с Реалом
Transfermrkt

Несмотря на разгромное поражение от мадридского "Реала" (0:5) во втором туре основного этапа Лиги чемпионов, юный голкипер "Кайрата" Шерхан Калмурза стал главным героем вечера.

18-летний голкипер казахстанского клуба после матча получил неожиданный подарок — автомобиль китайской марки Exeed. Машину футболисту вручил входящий в рейтинг Forbes 30 до 30 предприниматель Улугбек Шарипов.

«Это небольшой знак благодарности. Ты великий молодец, подарил нам настоящие эмоции. Главное — не останавливайся», — обратился Шарипов к молодому вратарю.

Сам Калмурза поделился видео вручения подарка в Instagram, добавив краткую подпись:

«Человек с прописной буквы. Еще раз большое спасибо, искренне уважаю».

vruthiy-112
Динамо Київ - викупай Шерхана.!!!
Чи це вже можливо при Йовічовичу.!!!
Serhii P.
А я думав, що "Реал" йому подарував авто, за те, що 5 банок пропустив  А підприємець жмот, міг би вже нормальне авто подарувати, а не китайське барахло.
