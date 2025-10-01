Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Карпат снова будет играть за национальную сборную
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 18:31 |
937
0

Лидер Карпат снова будет играть за национальную сборную

Владислав Бабогло вызван в расположение Молдовы

01 октября 2025, 18:31 |
937
0
Лидер Карпат снова будет играть за национальную сборную
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

26-летний защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло вызван в сборную Молдовы.

Команда сыграет товарищеский матч против Румынии 9 октября и игру квалификации ЧМ-2026 против Эстонии.

Владислав Бабогло уже успел провести за сборную 15 матчей и забить 2 мяча.

Международную карьеру защитник начинал в молодежных сборных Украины, где выступал за команды U-17 и U-21.

В 2023 году он получил вызов в сборную Молдовы и дебютировал в матче против Албании (0:2).

Бабогло имел право играть за Молдову, ведь родился там и только в четырехлетнем возрасте переехал в Украину. Футболом стал заниматься в академии одесского «Черноморца».

По теме:
«Не обращаю на это внимание». Попов – о том, почему Динамо много пропускает
Назван бюджет киевского Динамо. Сумма впечатляет
Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»
Владислав Бабогло Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу сборная Молдовы по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01 октября 2025, 02:45 5
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому

Луис Ортис хочет именитого соперника

У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01 октября 2025, 08:18 30
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес

В составе киевлян будут отсутствовать три игрока

Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата
Футбол | 01.10.2025, 19:25
Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата
Известно, сколько Реал заработал за разгромную победу против Кайрата
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Теннис | 01.10.2025, 13:59
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Без нейтралок. Фиаско Андреевой: известна еще одна пара 1/4 финала в Пекине
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Футбол | 01.10.2025, 07:10
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
Джозеф ПАРКЕР: «Этот боксер мне не нравится. Я ему звонил, он меня послал»
30.09.2025, 00:43 3
Бокс
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
01.10.2025, 09:39 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Он убегал весь бой. Как на такое смотреть?»
01.10.2025, 04:55
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
01.10.2025, 06:23
Футбол
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
Рой ДЖОНС: «Этот боксер сейчас номер один, а не Усик. Александр – второй»
01.10.2025, 06:55
Бокс
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем