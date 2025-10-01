Лидер Карпат снова будет играть за национальную сборную
Владислав Бабогло вызван в расположение Молдовы
26-летний защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло вызван в сборную Молдовы.
Команда сыграет товарищеский матч против Румынии 9 октября и игру квалификации ЧМ-2026 против Эстонии.
Владислав Бабогло уже успел провести за сборную 15 матчей и забить 2 мяча.
Международную карьеру защитник начинал в молодежных сборных Украины, где выступал за команды U-17 и U-21.
В 2023 году он получил вызов в сборную Молдовы и дебютировал в матче против Албании (0:2).
Бабогло имел право играть за Молдову, ведь родился там и только в четырехлетнем возрасте переехал в Украину. Футболом стал заниматься в академии одесского «Черноморца».
