Зеленский присвоил звание Герой Украины вратарю, которого убили россияне
Чубенко посмертно стал Героем Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины Степану Чубенко, которого летом 2014 года задержали, пытали за проукраинскую позицию и убили террористы так называемой ДНР.
На тот момент активисту и вратарю футбольной команды Авангард (Краматорск) было всего 16 лет.
«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Степану Викторовичу Чубенко — общественному активисту (посмертно). За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека», — говорится в указе.
В честь Степана в Краматорске проводят футбольные турниры.
