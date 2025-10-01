Зеленский присвоил звание Герой Украины вратарю, которого убили россияне

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины Степану Чубенко, которого летом 2014 года задержали, пытали за проукраинскую позицию и убили террористы так называемой ДНР.

На тот момент активисту и вратарю футбольной команды Авангард (Краматорск) было всего 16 лет.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Степану Викторовичу Чубенко — общественному активисту (посмертно). За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека», — говорится в указе.

В честь Степана в Краматорске проводят футбольные турниры.