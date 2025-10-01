Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зеленский присвоил звание Герой Украины вратарю, которого убили россияне
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 17:35 | Обновлено 01 октября 2025, 18:07
Чубенко посмертно стал Героем Украины

фото с соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины Степану Чубенко, которого летом 2014 года задержали, пытали за проукраинскую позицию и убили террористы так называемой ДНР.

На тот момент активисту и вратарю футбольной команды Авангард (Краматорск) было всего 16 лет.

«Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Степану Викторовичу Чубенко — общественному активисту (посмертно). За гражданское мужество, патриотизм и несокрушимость, проявленные во время событий, связанных с защитой независимости и территориальной целостности Украины, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека», — говорится в указе.

В честь Степана в Краматорске проводят футбольные турниры.

российско-украинская война Владимир Зеленский Степан Чубенко
MrStepanovM .
цілком заслужено...цей хлопець справжній Герой...
