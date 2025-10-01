«Никогда не отказывался играть». Вальверде рассказал о ситуации в Реале
Испанский журналист сообщил, что капитан мадридского клуба отказался играть правым защитником
В матче основного раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» гостил у «Кайрата» (5:0)
По информации журналиста Marca Хави Тинко, уругвайский хавбек «королевского» клуба Федерико Вальверде не вышел на поле из-за того, что отказался играть на позиции правого защитника, как того хотел тренер Хаби Алонсо.
Сам Вальверде сначала молчал, а затем написал сообщение в своих соцсетях.
«Я прочитал несколько статей, вредящих моей репутации. Я знаю, что у меня были плохие игры, я это понимаю. Я не скрываюсь и сталкиваюсь с критикой лицом к лицу. Мне действительно грустно.
Люди могут много обо мне говорить, но ни при каких обстоятельствах они не могут говорить, что я отказываюсь играть. Я отдал все и даже больше для этого клуба, я играл с переломами, травмами и никогда не жаловался и не просил перерыва. У меня хорошие отношения с тренером, что дает мне достаточно уверенности, чтобы сказать ему, какую позицию я предпочитаю на поле, но я всегда, всегда четко давал понять, что готов играть где угодно, в любой поездке и в каждой игре.
Я оставил в этом клубе всю свою душу и буду продолжать это делать даже если иногда этого недостаточно или я не играю так, как хотел бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен».
Пока неизвестно, существует ли между игроком и территорией конфликтная ситуация.
