«Никогда не отказывался играть». Вальверде рассказал о ситуации в Реале

В матче основного раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» гостил у «Кайрата» (5:0)

По информации журналиста Marca Хави Тинко, уругвайский хавбек «королевского» клуба Федерико Вальверде не вышел на поле из-за того, что отказался играть на позиции правого защитника, как того хотел тренер Хаби Алонсо.

Сам Вальверде сначала молчал, а затем написал сообщение в своих соцсетях.

«Я прочитал несколько статей, вредящих моей репутации. Я знаю, что у меня были плохие игры, я это понимаю. Я не скрываюсь и сталкиваюсь с критикой лицом к лицу. Мне действительно грустно.

Люди могут много обо мне говорить, но ни при каких обстоятельствах они не могут говорить, что я отказываюсь играть. Я отдал все и даже больше для этого клуба, я играл с переломами, травмами и никогда не жаловался и не просил перерыва. У меня хорошие отношения с тренером, что дает мне достаточно уверенности, чтобы сказать ему, какую позицию я предпочитаю на поле, но я всегда, всегда четко давал понять, что готов играть где угодно, в любой поездке и в каждой игре.

Я оставил в этом клубе всю свою душу и буду продолжать это делать даже если иногда этого недостаточно или я не играю так, как хотел бы. Клянусь своей гордостью, что никогда не сдамся и буду бороться до конца, играя там, где я нужен».

Пока неизвестно, существует ли между игроком и территорией конфликтная ситуация.