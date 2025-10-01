Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Динамо Киев
02.10.2025 19:45 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
01 октября 2025, 16:07
263
0

Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги конференций 2 октября в 19:45

01 октября 2025, 16:07 |
263
0
Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

2 октября состоится матч первого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев (Украина) и Кристал Пэлас (Англия).

Поединок состоится на стадионе Люблин Арена в Польша. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет бельгийский рефери Лотар Дхондт.

В чемпионате Украины Динамо идет на втором месте с 15 очками после семи туров. Кристал Пэлас располагается на третьей позиции в АПЛ с 12 пунктами после шести матчей.

Следующие соперники Динамо и Кристал Пэлас в ЛК 2025/26:

  • Динамо Киев: Самсунспор, Зриньски Мостар, Омония, Фиорентина, Ноа
  • Кристал Пэлас: АЕК Ларнака, АЗ Алкмаар, Страсбург, Шелбурн, КуПС

Динамо Киев – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Динамо Киев – Кристал Пэлас
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Динамо Киев Кристал Пэлас Динамо - Кристал Пэлас Лига конференций смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
