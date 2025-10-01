2 октября состоится матч первого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев (Украина) и Кристал Пэлас (Англия).

Поединок состоится на стадионе Люблин Арена в Польша. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Главным арбитром встречи будет бельгийский рефери Лотар Дхондт.

В чемпионате Украины Динамо идет на втором месте с 15 очками после семи туров. Кристал Пэлас располагается на третьей позиции в АПЛ с 12 пунктами после шести матчей.

Следующие соперники Динамо и Кристал Пэлас в ЛК 2025/26:

Динамо Киев: Самсунспор, Зриньски Мостар, Омония, Фиорентина, Ноа

Динамо Киев – Кристал Пэлас

