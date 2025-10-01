«Я уже все решил». Капитан Ман Сити высказался о будущем в клубе

Хавбек Манчестер Сити Бернарду Силва не хочет обсуждать свое будущее, но уже знает, что будет делать после завершения контракта с клубом летом 2026 года.

«Я сейчас ничего говорить не буду, но я уже принял решение и знаю, что будет после завершения моего контракта. Но я сконцентрирован на Манчестер Сити и наших матчах».

«Благодарен команде за то, что получил капитанскую повязку», – сказал Силва.

Португальский игрок стал капитаном после ухода Кевина Де Брюйне.