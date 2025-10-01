Первая лига. Победы Черноморца, Буковины и Левого Берега

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов этого тура.

«Засуха» тура

В поединках ЮКСА – «Пробий» и «Металлург» – «Ингулец» были зафиксированы нулевые ничьи.

Отметим, что ЮКСА и «Металлург» на данный момент являются командами, которые меньше всего забивали в первых восьми турах. Коллективы из Киевщины и Запорожья записали в свой актив по четыре гола.

Ничья тура

Единственная ничья с голами в этом туре была зафиксирована в Полтаве, где встретились «Ворскла» и «Виктория». Команды в этой встрече расписали мировую 1:1. На гол Никиты Татаркова коллектив из Сум ответил забитым мячом в исполнении Александра Лебеденко. Оба мяча были забиты перед перерывом, и они были единственными в поединке.

Капитан тура

«Подолье» выиграло матч у «Прикарпатья» со счетом 2:1. На 40-й минуте встречи взяло слово капитан хмельницкой команды Антон Савин. Лидеру «Подолья» красиво скинули мяч с фланга, и он в эффектном стиле отправил его в ворота гостей. Как итог, этот гол стал победным во встрече.

Джокер тура

«Нива» выиграла у «Чернигова» со счетом 2:0. Когда счет был 1:0, на 88-й минуте Юрий Вирт выпустил на поле Максима Угринюка. И на 90+7-й минуте 19-летнему полузащитнику тернопольской команды классно скинули мяч на ход партнеры по команде, которые сделали пасы головой. Угринюк также отлично обработал мяч, перекинув соперника и в одно касание оформив второй гол в ворота черниговской команды.

Лидер тура

«Черноморец» победил в важном матче против «Агробизнеса» со счетом 1:0. Единственным голом в поединке отличился на 49-й минуте Владислав Герыч. Стоит отметить, что голевую атаку начал роскошным пасом лидер одесситов Ярослав Ракицкий.

Эта виктория позволила «морякам» продолжить единолично возглавлять турнирную таблицу Первой лиги с 22 очками в активе.

Также нужно добавить, что у «Черноморца» и «Агробизнеса» лучшая оборона в Первой лиге на данный момент. Команды пропустили только по два мяча.

Шедевры тура со штрафных

«Левый Берег» выиграл на выезде со счетом 1:0 у «Металлиста». Единственным голом во встрече отличился на 90-й минуте Соуза Да Силва. Бразилец элегантно отправил мяч в ворота харьковчан и в таком красивом стиле принес киевской команде выездную викторию.

А в поединке «Феникс-Мариуполь» – «Буковина» (2:3) лидер приазовцев Андрей Богданов записал в свой актив фантастический голаццо со штрафного!

Гол тура

В этом туре было много классных забитых мячей. Но в том же поединке «Феникс-Мариуполь» - «Буковина» (2:3) до шедевра от Богданова также очень красивый гол записал в свой актив Виталий Дахновский. После навеса с углового футболист мариупольской команды выбил мяч головой из штрафной и он улетел в сторону Дахновского, который слету метров с 30-ти отправил его в девятку ворот «Феникс-Мариуполя».

Голевое шоу тура

Лучшее голевое шоу получилось в матче «Феникс-Мариуполь» – «Буковина» (2:3), в котором было забито пять мячей!

Эта виктория с 20 очками позволила черновицкой команде закрепиться на втором месте в Первой лиге Украины.

Чего ждать?

В следующем туре «Пробий» примет на своем поле одесский «Черноморец», а черновицкая «Буковина» встретится на своем поле с харьковским «Металлистом».

Что касается других недавних участников УПЛ, то «Левый Берег» сыграет с тернопольский «Нивой», «Ингулец» примет у себя на стадионе «Феникс-Мариуполь», а «Ворскла» поедет в гости к «Прикарпатью».