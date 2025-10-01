Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. Победы Черноморца, Буковины и Левого Берега
Украина. Первая лига
01 октября 2025, 13:55 | Обновлено 01 октября 2025, 13:58
Первая лига. Победы Черноморца, Буковины и Левого Берега

Все самое интересное, что было в 8-м туре Первой лиги

ФК Левый Берег

Предлагаем вашему вниманию обзор самых интересных эпизодов этого тура.

«Засуха» тура

В поединках ЮКСА – «Пробий» и «Металлург» – «Ингулец» были зафиксированы нулевые ничьи.

Отметим, что ЮКСА и «Металлург» на данный момент являются командами, которые меньше всего забивали в первых восьми турах. Коллективы из Киевщины и Запорожья записали в свой актив по четыре гола.

Ничья тура

Единственная ничья с голами в этом туре была зафиксирована в Полтаве, где встретились «Ворскла» и «Виктория». Команды в этой встрече расписали мировую 1:1. На гол Никиты Татаркова коллектив из Сум ответил забитым мячом в исполнении Александра Лебеденко. Оба мяча были забиты перед перерывом, и они были единственными в поединке.

Капитан тура

«Подолье» выиграло матч у «Прикарпатья» со счетом 2:1. На 40-й минуте встречи взяло слово капитан хмельницкой команды Антон Савин. Лидеру «Подолья» красиво скинули мяч с фланга, и он в эффектном стиле отправил его в ворота гостей. Как итог, этот гол стал победным во встрече.

Джокер тура

«Нива» выиграла у «Чернигова» со счетом 2:0. Когда счет был 1:0, на 88-й минуте Юрий Вирт выпустил на поле Максима Угринюка. И на 90+7-й минуте 19-летнему полузащитнику тернопольской команды классно скинули мяч на ход партнеры по команде, которые сделали пасы головой. Угринюк также отлично обработал мяч, перекинув соперника и в одно касание оформив второй гол в ворота черниговской команды.

Лидер тура

«Черноморец» победил в важном матче против «Агробизнеса» со счетом 1:0. Единственным голом в поединке отличился на 49-й минуте Владислав Герыч. Стоит отметить, что голевую атаку начал роскошным пасом лидер одесситов Ярослав Ракицкий.

Эта виктория позволила «морякам» продолжить единолично возглавлять турнирную таблицу Первой лиги с 22 очками в активе.

Также нужно добавить, что у «Черноморца» и «Агробизнеса» лучшая оборона в Первой лиге на данный момент. Команды пропустили только по два мяча.

Шедевры тура со штрафных

«Левый Берег» выиграл на выезде со счетом 1:0 у «Металлиста». Единственным голом во встрече отличился на 90-й минуте Соуза Да Силва. Бразилец элегантно отправил мяч в ворота харьковчан и в таком красивом стиле принес киевской команде выездную викторию.

А в поединке «Феникс-Мариуполь» – «Буковина» (2:3) лидер приазовцев Андрей Богданов записал в свой актив фантастический голаццо со штрафного!

Гол тура

В этом туре было много классных забитых мячей. Но в том же поединке «Феникс-Мариуполь» - «Буковина» (2:3) до шедевра от Богданова также очень красивый гол записал в свой актив Виталий Дахновский. После навеса с углового футболист мариупольской команды выбил мяч головой из штрафной и он улетел в сторону Дахновского, который слету метров с 30-ти отправил его в девятку ворот «Феникс-Мариуполя».

Голевое шоу тура

Лучшее голевое шоу получилось в матче «Феникс-Мариуполь» – «Буковина» (2:3), в котором было забито пять мячей!

Эта виктория с 20 очками позволила черновицкой команде закрепиться на втором месте в Первой лиге Украины.

Чего ждать?

В следующем туре «Пробий» примет на своем поле одесский «Черноморец», а черновицкая «Буковина» встретится на своем поле с харьковским «Металлистом».

Что касается других недавних участников УПЛ, то «Левый Берег» сыграет с тернопольский «Нивой», «Ингулец» примет у себя на стадионе «Феникс-Мариуполь», а «Ворскла» поедет в гости к «Прикарпатью».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Черноморец 8 7 1 0 15 - 2 04.10.25 13:00 Пробий - Черноморец28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец 22
2 Буковина 8 6 2 0 18 - 8 04.10.25 13:30 Буковина - Металлист29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина30.08.25 Буковина 2:0 Виктория 20
3 Агробизнес 8 4 3 1 6 - 2 04.10.25 12:30 Агробизнес - Металлург Зп28.09.25 Черноморец 1:0 Агробизнес19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес 15
4 Нива Тернополь 8 4 3 1 10 - 8 04.10.25 15:00 Левый берег - Нива Тернополь28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь31.08.25 Нива Тернополь 0:0 Агробизнес 15
5 Ингулец 8 3 4 1 14 - 7 03.10.25 14:00 Ингулец - Феникс-Мариуполь29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец20.09.25 Ингулец 2:3 Черноморец14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец 13
6 Ворскла 8 3 3 2 8 - 6 03.10.25 12:00 Прикарпатье - Ворскла27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория20.09.25 Пробий 0:2 Ворскла14.09.25 Ворскла 0:0 Агробизнес07.09.25 Ингулец 3:0 Ворскла30.08.25 Ворскла 0:1 Металлург Зп 12
7 Левый берег 7 4 0 3 9 - 9 04.10.25 15:00 Левый берег - Нива Тернополь29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег22.09.25 Левый берег 1:3 Буковина11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье15.08.25 Виктория 1:2 Левый берег 12
8 ЮКСА 8 2 3 3 4 - 5 05.10.25 15:00 Виктория - ЮКСА27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробий19.09.25 Агробизнес 1:0 ЮКСА14.09.25 ЮКСА 0:0 Ингулец07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА29.08.25 ЮКСА 0:1 Черноморец 9
9 Прикарпатье 8 2 2 4 10 - 12 03.10.25 12:00 Прикарпатье - Ворскла28.09.25 Подолье 2:1 Прикарпатье22.09.25 Прикарпатье 1:1 Нива Тернополь13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье05.09.25 Прикарпатье 1:2 Буковина29.08.25 Левый берег 2:1 Прикарпатье 8
10 Виктория 8 2 2 4 6 - 10 05.10.25 15:00 Виктория - ЮКСА27.09.25 Ворскла 1:1 Виктория21.09.25 Виктория 0:0 Подолье13.09.25 Нива Тернополь 2:1 Виктория06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Буковина 2:0 Виктория 8
11 Феникс-Мариуполь 8 2 2 4 6 - 10 03.10.25 14:00 Ингулец - Феникс-Мариуполь29.09.25 Феникс-Мариуполь 2:3 Буковина21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь11.09.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Левый берег07.09.25 Черноморец 2:0 Феникс-Мариуполь31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов 8
12 Подолье 8 1 3 4 6 - 13 04.10.25 15:00 Чернигов - Подолье28.09.25 Подолье 2:1 Прикарпатье21.09.25 Виктория 0:0 Подолье12.09.25 Подолье 1:1 Пробий06.09.25 Агробизнес 2:1 Подолье31.08.25 Подолье 1:5 Ингулец 6
13 Пробий 8 1 3 4 8 - 13 04.10.25 13:00 Пробий - Черноморец27.09.25 ЮКСА 0:0 Пробий20.09.25 Пробий 0:2 Ворскла12.09.25 Подолье 1:1 Пробий05.09.25 Пробий 1:2 Нива Тернополь30.08.25 Металлист 1:1 Пробий 6
14 Металлург Зп 8 1 3 4 4 - 12 04.10.25 12:30 Агробизнес - Металлург Зп29.09.25 Металлург Зп 0:0 Ингулец25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист21.09.25 Металлург Зп 1:1 Феникс-Мариуполь13.09.25 Черноморец 3:0 Металлург Зп07.09.25 Металлург Зп 0:3 ЮКСА 6
15 Металлист 7 1 2 4 7 - 9 04.10.25 13:30 Буковина - Металлист29.09.25 Металлист 0:1 Левый берег25.09.25 Металлург Зп 1:3 Металлист13.09.25 Металлист 2:2 Прикарпатье06.09.25 Виктория 1:0 Металлист30.08.25 Металлист 1:1 Пробий 5
16 Чернигов 6 1 0 5 5 - 10 04.10.25 15:00 Чернигов - Подолье28.09.25 Нива Тернополь 2:0 Чернигов12.09.25 Буковина 4:1 Чернигов31.08.25 Феникс-Мариуполь 1:0 Чернигов17.08.25 Прикарпатье 0:3 Чернигов09.08.25 Чернигов 1:2 Виктория 3
Полная таблица

