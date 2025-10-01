Украинцы останутся без тренера? Стало известно, когда Жирона уволит Мичела

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел может покинуть свою должность после международного перерыва из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

Каталонский клуб провалил начало сезона в чемпионате и не сумел одержать ни единой победы, трижды сыграв вничью и четыре раза потерпев поражения. Руководство команды решило дать специалисту два матча на исправления ситуации, в ином случает с тренером прекратят сотрудничество.

В ближайшем поединке, который состоится 4 октября, «Жирона» сыграет на домашнем стадионе против «Валенсии». После международной паузы подопечные Мичела встретятся с действующими чемпионами Ла Лиги – «Барселоной».

От испанского наставника требуют одержать первую победу в противостоянии с «Валенсии» и достойно сыграть против другой каталонской команды. В двух ближайших турах и решится будущее Мичела во главе клуба.

В составе «Жироны» выступают сразу три представителя Украины – голкипер Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат, который перебрался в Испанию из киевского «Динамо» во время последнего трансферного окна.