Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда извинился перед фанатами после болезненного поражения подопечные Олега Шандрука в матче против житомирского Полесья (1:4)

«Мы понимаем, насколько болезненно сегодняшнее поражение дается каждому из вас. Но футбол – это путь, где есть и взлеты, и падения. Но важно, что мы все вместе – команда, клуб и наши преданные болельщики. Спасибо вам за поддержку, она бесценна.

Это испытание характера. Поражение – не конец, а точка отсчета для нового старта. Следующие матчи – это наш шанс доказать всем, но прежде всего самим себе, что мы способны на большее. У нас есть все: талант, сила и дух. Теперь нужно показать зубы и отдать на поле максимум. Победы обязательно придут, если мы будем едиными», — написал Юрий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги «Верес» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей.