Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 12:46 | Обновлено 01 октября 2025, 13:23
150
0

Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»

Спортивный директор Вереса опубликовал сообщение в Instagram

01 октября 2025, 12:46 | Обновлено 01 октября 2025, 13:23
150
0
Габовда извинился перед фанатами Вереса: «Поражение – не конец»
НК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского Вереса Юрий Габовда извинился перед фанатами после болезненного поражения подопечные Олега Шандрука в матче против житомирского Полесья (1:4)

«Мы понимаем, насколько болезненно сегодняшнее поражение дается каждому из вас. Но футбол – это путь, где есть и взлеты, и падения. Но важно, что мы все вместе – команда, клуб и наши преданные болельщики. Спасибо вам за поддержку, она бесценна.

Это испытание характера. Поражение – не конец, а точка отсчета для нового старта. Следующие матчи – это наш шанс доказать всем, но прежде всего самим себе, что мы способны на большее. У нас есть все: талант, сила и дух. Теперь нужно показать зубы и отдать на поле максимум. Победы обязательно придут, если мы будем едиными», — написал Юрий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги «Верес» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей.

По теме:
Семь самых лояльных своим клубам футболистов УПЛ-2025/26
Из одного клуба. Определен лучший игрок и тренер 7-го тура УПЛ
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье Юрий Габовда
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Футбол | 30 сентября 2025, 13:22 43
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение

Сине-желтых в октябре ожидает два поединка

Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
Футбол | 01 октября 2025, 12:39 1
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира U-20 в Чили

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01.10.2025, 00:57
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Футбол | 01.10.2025, 11:49
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
Зинченко не сможет играть за сборную Украины в октябре. Известна причина
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Футбол | 30.09.2025, 19:38
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Коваленко подписал контракт с новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
29.09.2025, 22:04 4
Футзал
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 15
Футбол
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05
Бокс
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем