Капитан клуба УПЛ: «Сегодня мы, извиняюсь, в заднице»

Капитан ровенского Вереса Игорь Харатин поделился эмоциями после разгрома от житомирского Полесья (1:4) в седьмом туре Украинской Премьер-лиги

«Какой-то один фактор выделить тяжело. Надо признать, что мы провалили игру, это часть спорта, это может быть. Важно взять на себя ответственность, проанализировать и двигаться дальше

Стесняться чего-то или опускать голову не нужно. Бывают хорошие игры, когда все так и должно быть. А бывают плохие, где все вылезает. Сегодня мы проиграли, сегодня мы, извиняюсь, в заднице. Но нужно идти дальше и продолжать работать», – сказал Харатин.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги «Верес» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей.