Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 08:26 |
Капитан клуба УПЛ: «Сегодня мы, извиняюсь, в заднице»

Игорь Харатин поделился эмоциями после разгрома от житомирского «Полесья»

НК Верес. Игорь Харатин

Капитан ровенского Вереса Игорь Харатин поделился эмоциями после разгрома от житомирского Полесья (1:4) в седьмом туре Украинской Премьер-лиги

«Какой-то один фактор выделить тяжело. Надо признать, что мы провалили игру, это часть спорта, это может быть. Важно взять на себя ответственность, проанализировать и двигаться дальше

Стесняться чего-то или опускать голову не нужно. Бывают хорошие игры, когда все так и должно быть. А бывают плохие, где все вылезает. Сегодня мы проиграли, сегодня мы, извиняюсь, в заднице. Но нужно идти дальше и продолжать работать», – сказал Харатин.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги «Верес» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей.

Игорь Харатин чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Верес - Полесье
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 1
Dmytro Dmytro
